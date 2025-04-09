Şanlıurfa'da şüpheli olay! 1 gün arayla iki ceset bulundu

Şanlıurfa'da dün bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin ardından bugün de kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Cesetler, sulama kanalında bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nden geçen sulama kanalının kenarında sabah saatlerinde yürüyen vatandaşlar, suyun içerisinde bir erkek cesedi olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait Arama ve Kurtarma (ŞUAK) ekibi sevk edildi.

KİMLİĞİNİ TESPİT İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Bölgeye giden ekipler, sudaki cesedi çıkarttı. Olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor.

DÜN DE KADIN CESEDİ BULUNDU



Öte yandan dün de aynı kanalın Tepedibi kırsal Mahallesi mevkiinde kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulunmuştu. Ekipler, her iki cesetle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.