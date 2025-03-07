Sapanca'da sahte bungalov ilanıyla 120 milyonluk vurgun!

Doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktası Sapanca'da son yıllarda giderek popülerleşen bungalov evler için sahte kiralama ilanı vererek 120 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.