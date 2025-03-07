Sapanca'da sahte bungalov ilanıyla 120 milyonluk vurgun!

Doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktası Sapanca'da son yıllarda giderek popülerleşen bungalov evler için sahte kiralama ilanı vererek 120 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.
Sakarya'nın doğa güzellikleriyle ünlü olan ilçesi Sapanca'da sosyal medya üzerinden sahte bungalov ev kiralama ilanı veren şebeke, milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptı.
Sahte bungalov kiralama ilanı veren şüpheliler, vatandaşları toplam 120 milyon dolandırdı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Nevşehir, Adana, Mersin'den gelen şikayetler üzerine bungalov dolandırıcılığına yönelik harekete geçti.
Kocaeli polisi tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'ye getirilen 30 şüpheli ifadeleri sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. 3 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.