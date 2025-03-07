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 | Onur Kaya

Sapanca'da sahte bungalov ilanıyla 120 milyonluk vurgun!

Doğa ile iç içe tatil yapmak isteyenlerin uğrak noktası Sapanca'da son yıllarda giderek popülerleşen bungalov evler için sahte kiralama ilanı vererek 120 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

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Sapanca'da sahte bungalov ilanıyla 120 milyonluk vurgun!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 12:07

Sakarya'nın doğa güzellikleriyle ünlü olan ilçesi Sapanca'da sosyal medya üzerinden sahte bungalov ev kiralama ilanı veren şebeke, milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptı.

120 MİLYON LİRALIK VURGUN

Sahte bungalov kiralama ilanı veren şüpheliler, vatandaşları toplam 120 milyon dolandırdı.

6 İLDEN ŞİKAYET YAĞDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Nevşehir, Adana, Mersin'den gelen şikayetler üzerine bungalov dolandırıcılığına yönelik harekete geçti.

30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kocaeli polisi tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'ye getirilen 30 şüpheli ifadeleri sonrasında bugün adliyeye sevk edildi. 3 kişinin ise firari olduğu öğrenildi.

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