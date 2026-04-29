Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Sarı altın dalından indi! Yurt dışından talep yağıyor, değeri belli oldu

Mersin'de sarı altın olarak bilinen Malta eriğinde (yenidünya) hasat başladı. İç pazara 50-100 TL’ye gönderilen Malta eriğinin dış pazarda değeri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 09:50

Meyve üretimi zengin olan ’de yağışlı geçen haftalardan sonra hava sıcaklıklarının artması üreticilerin yüzünü güldürdü. Sarı altın olarak bilinen Malta eriği (yenidünya) ağaçlarında başladı.

HABERİN ÖZETİ

Mersin'de yağışlı havaların ardından artan sıcaklıklar, Malta eriği (yenidünya) hasadını başlattı ve üreticilerin yüzünü güldürdü.
Mersin'de hasat edilen Malta eriğinin (yenidünya) birinci kalitesi 100 TL, ikinci kalitesi ise 50 TL'den alıcı buluyor.
Mersin'de en çok Erdemli ve Tarsus ilçelerinde üretilen yenidünyanın hasadı yaklaşık 1,5 ay sürecek.
Üretilen yenidünya, Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Kanada gibi ülkelere ihraç ediliyor.
İç pazara 50-100 TL arasında satılan yenidünya, dış pazarda ise 3,5-4 dolara kadar alıcı buluyor.
KİLOSU 100 TL

Soğuklama ve yağış nedeniyle daha fazla meyve tutan yenidünya ağaçlarından tek tek işçiler tarafından toplanmaya başlayan ürünlerin, kalitesine göre paketlenerek yurt içi ve yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Bahçede birinci kalite ürünün kilogramının 100 TL, ikinci kalitenin ise 50 TL'den alıcı bulduğu belirtildi. Türkiye'de en çok Mersin'de, Mersin'de ise Erdemli ve Tarsus ilçelerinde üretilen yenidünya meyvesinin hasadının yaklaşık 1,5 ay süreceği ifade edildi.

Bahçesinde hasat edilen meyvelerin paketlemesini yapan üreticilerden Zeynep Çiftçioğlu, "Bu sene mahsulümüz, meyvelerimiz çok iyi. Tam kızardı" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN BEREKETLİ BİR YIL OLDU"

Hasadın yapıldığı bölgelerden Tabiye Mahallesi Muhtarı Doğan Çiftçioğlu, "Şimdi örtü altı yenidünyalarımız bitti. Şu anda açık hasadına başladık. Mevsim de çok iyi geçti, yağışlarımız bol oldu, bereketli oldu. Çok kaliteli yeni dünya üretiyoruz. Şu anda Türkiye'nin her yerine yenidünya gidiyor. Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, hatta Kanada'ya Toronto'ya dahi yenidünya gitmektedir. Çiftçilerimiz için bereketli bir yıl oldu. Özellikle Erdemli'miz için ekonomiye çok büyük katkısı var. Çalışanından üreticisine kadar büyük bir kazanç kaynağı oldu" diye konuştu.

EKONOMİYE GÜZEL KATKISI VAR

Hasatta çalışan işçilerden Raşit Kaya ise, "Güzel bir hasat dönemi. Meyveler çok güzel, iri. Yani ekonomiye güzel katkısı olan bir meyve türü yenidünya. Hem bizler için de iyi yevmiye konusunda, herkes faydalanıyor. Kalite güzel olduğu için dayanma süresi artıyor ve vatandaş da kaliteli meyve yiyor" ifadelerini kullandı.

"İÇ PAZARA 50-100 TL, DIŞ PAZARA 3,5-4 DOLARA GİDİYOR"

Hem üretici hem de tüccarlık yapan Serdar Çiftçioğlu ise açık bahçelerde hasat edilen ürünlerin kalite olarak güzel olduğunu anlattı. Çiftçioğlu, "Yağışlar oldu, kalite iyi oldu. Hava ortalaması, sıcaklık ortalaması da iyi gidiyor. İç pazarımızda İstanbul, Ankara, Erzurum, Çanakkale başta olmak üzere Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Dış pazarda ise Dubai, Kanada, Azerbaycan, Özbekistan gibi ülkelere yapmaktayız. İç pazarda kalitesine göre 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Ama dış pazarda 3,5 - 4 dolara kadar verebiliyoruz" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#mersin
#ihracat
#hasat
#Malta Eriği
#Yenidünya
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.