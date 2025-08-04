Sarıyer'de gecekondu yangını! 2 kardeş evde mahsur kaldı

Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabah saatlerinde alevlere teslim olan gecekonduda anne Fatma Karagöl kendini dışarı atabilirken, kız ve erkek 2 kardeş evin içerisinde mahsur kaldı.

2 KARDEŞ AĞIR YARALI

Yangında çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan Burak ve Bahar Karagöl isimli 2 genç kardeşi kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Gecekondudan kurtarılan 2 kardeş, ağır yaralı olarak ambulanslarla en yakındaki hastanelere kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrası yangın söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.