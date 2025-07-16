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 | Yusuf Özgür Bülbül

Sarıyer'de plaj keyfi karpuz tartışmasıyla kabusa döndü!

Sarıyer'deki özel bir plajda, çocuklarına meyve getiren kadın doktor ve yakınları, işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. İddiaya göre, dışarıdan getirilen karpuz nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Üç çocuğunun gözü önünde darp edilen doktorun telefonu zorla alınırken, yanında bulunan halası ve arkadaşı da şiddete maruz kaldı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 18:29

’de halası ve bir kadın arkadaşıyla özel bir plaja giden kadın , çocukları için yanında getirdiği meyve ve karpuzu içeri almak istedi. Bu duruma tepki gösteren işletme sahipleri ile doktor arasında çıkan kavgada işletmeciler, kadına vurup telefonunu aldı. Kadının yanında bulunan halası ve arkadaşı da edilirken, yaşananlar kameralara yansıdı.

Sarıyer'de plaj keyfi karpuz tartışmasıyla kabusa döndü!


ÇOCUKLARININ YANINDA ŞİDDETE UĞRADI

Olay, 15 Temmuz Salı günü öğle saatlerinde Kumköy Mahallesi’ndeki özel bir plajda meydana geldi. İran uyruklu medikal doktor Aynaz B., halası, bir kadın arkadaşı ve 1, 2 ve 6 yaşındaki üç çocuğuyla birlikte özel bir plaja gitti. girişinde görevli çalışanlar, Aynaz B.’ye yanlarında getirdikleri karpuz ve meyvelerle içeri girmelerinin yasak olduğunu bildirdi. Kadın ise meyve ve karpuzları çocukları için getirdiklerini söyleyerek, plaja girmek istediklerini iletti. Ancak görevlilerle kadınlar arasında tartışma çıktı. Yaşananları cep telefonuyla kaydetmek isteyen Aynaz B.’ye görevlilerden biri uyguladı. Sonrasında da telefonunu elinden alıp yere attı. Aynaz B.’nin halası ve arkadaşı da çocukların gözü önünde darp edildi. Olayın ardından 3 kadın ve yanlarındaki 3 çocuk plajdan dışarı çıkarıldı.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Tartışma ve anları ise cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Aynaz B. ile yanındaki kişilerin plaja girme anları yer aldı. Plaj girişinde yaşanan tartışma ve kavga anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

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