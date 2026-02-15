Şarj aletini prizde unutanlar faturaya dikkat! 'Vampir Elektrik' efsanesi gerçek mi yoksa abartı mı?

YILLIK MALİYETİ BİR SAKIZ PARASI BİLE DEĞİL

Eski nesil, büyük ve ağır transformatörlü şarj aletleri (Nokia 3310 dönemleri) boştayken gerçekten de hissedilir bir elektrik harcardı. Ancak günümüzde kullandığımız modern "Switch Mode" (Anahtarlamalı) güç kaynakları, verimlilik konusunda devrim yaratmıştır. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nın yaptığı hassas ölçümlere göre, modern bir akıllı telefon şarj aleti, boşta takılıyken (telefon ucunda yokken) ortalama 0.26 watt güç tüketir. Telefon takılıyken ve şarj olurken bu rakam 5-20 watt arasına çıkar. Şarj dolduğunda ve telefon hala takılıyken ise tüketim yaklaşık 2-3 watt seviyesine düşer.

Peki, bu 0.26 watt ne anlama geliyor? Basit bir matematikle; bir şarj aletini yılın 365 günü, 24 saat boyunca prizde unutsanız bile harcayacağı toplam enerji yaklaşık 2.3 kilowatt/saat (kWh) olacaktır. 2026 yılı elektrik birim fiyatlarını (ortalama 3-4 TL varsayarsak) baz aldığımızda, bu şarj aletinin faturanıza yıllık yansıması 10 TL'yi bile geçmeyecektir. Yani prizde unuttuğunuz tek bir şarj aleti, faturanızı kabartan gizli düşman değildir. Faturanızı asıl kabartanlar; sürekli fişte takılı olan su ısıtıcılar (kettle), modemler, uydu alıcıları ve eski tip televizyonlardır.