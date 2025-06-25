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 | Onur Kaya

Şarjdaki telefon bomba gibi patladı! Ev kül oldu: 8 kişi...

Kırıkkale'de şarja takılı telefonun bataryası patladı. Patlama sonrası apartmanda yangın çıktı. Patlamanın meydana geldiği daire adeta küle dönerken dumandan etkilenen 8 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 07:21
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 07:46

Uzmanların sıklıkla uyarısını yaptığı şarjda unutulan telefon bir kez daha faciaya davetiye çıkardı. Kırıkkale'de şarjdaki telefonun bataryası patlayınca binayı alevler sardı.

Şarjdaki telefon bomba gibi patladı! Ev kül oldu: 8 kişi...

TELEFON BOMBA GİBİ PATLADI

Yangın, Etiler Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şarja takılı telefon bataryasının patlaması sonucu evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine dumanlar apartman dairesini kapladı.

Şarjdaki telefon bomba gibi patladı! Ev kül oldu: 8 kişi...

ALEVLER KONTROL ALTINDA

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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BİNADAKİLER TAHLİYE EDİLDİ

Binanın üst dairelerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle ekipler tarafından güvenli alana tahliye edildi.

Şarjdaki telefon bomba gibi patladı! Ev kül oldu: 8 kişi...

8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, 5 kişinin ise ambulansta ayakta tedavisi yapıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

ETİKETLER
#yangın
#kırıkkale
#alevler
#tehlike
#ıtfaiye
#Telefon Batarya Patlaması
#Yaşam
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