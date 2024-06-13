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Satacağı son kurbanlığı altınlarla süsledi!

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Haziran 2024 14:35 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:51
Satacağı son kurbanlığı altınlarla süsledi!

Bir vatandaş satacağı son kurbanlığını altınlarla süsledi. Kurban Bayramı öncesi yaşanan renkli görüntüler güldürdü.

Kurban Bayramına sayılı günler kala hayvan pazarında ilginç anlar da yaşanıyor. Hayvan satıcılığını bırakan Salih İnanç, son hayvanına altın takarak pazara satmaya getirdi.

SATACAĞI SON KURBANLIĞI ALTINLARLA SÜSLEDİ!

Altın takılı büyük baş kurbanlığı görenler şaşırırken, Salih İnanç son bayramını yaşadığını bu nedenle kurbanlığına altın taktığını söyledi.

Satacağı son kurbanlığı altınlarla süsledi! - 1. Resim

Kurban Bayramına sayılı günler kala Düzce’de kurbanlıkların bulunduğu pazarda hareketlilik yaşanıyor. Ancak yaşanan hareketlilikte ilginç görüntülerde oluşuyor.

Satacağı son kurbanlığı altınlarla süsledi! - 2. Resim

Yıllarca kurbanlık satarak yaşamını sürdüren Salih İnanç, son hayvanını hatıra olsun diye boynuna 7 tane altın taktığını ifade ederek, “Hediye olsun diye. 7 tane altın taktık. Bu adetleri her sana yaptım bu sene son sene yine yaptık” dedi. Salih İnanç, her yıl olduğu gibi bu yıl da son hayvanına altın takarak satışa çıkarttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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