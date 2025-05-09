Saz kursunda cinsel istismar skandalı! Eğitmen tutuklandı! Valilik'ten açıklama geldi

Mersin'de gitar dersi verdiği 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen eğitmen S.G. tutuklandı. Mersin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada S.G'nin 22 Nisan'da tutuklandığı ve müzik aletleri satan iş yerinin mühürlendiği belirtildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir müzik kursunda çalışan gitar eğitmeninin 7 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Mersin Valiliği'nden kan donduran olayla ilgili açıklama geldi.

EĞİTMEN TUTUKLANDI

Valilikten Tarsus ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "Tarsus ilçemizde 20 Nisan'da meydana gelen olayla ilgili olarak S.G. isimli şahıs hakkında, 2015 doğumlu bir çocuğa saz kursu verdiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla, çocuğun annesi tarafından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Benli Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulunulmuştur. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli S.G. 22 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Müzik aletleri satan iş yeri, ruhsat amacı dışında yaptığı kurs faaliyetlerinden dolayı mühürlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.