Şehidin yürek yakan görüntüleri! Çok sevdiği ormanda Kur'an-ı Kerim okumuş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile defnedilen dozer operatörü şehit Eyüp Dereli'nin ortaya çıkan görüntüler yürek yaktı.

KUR'AN-I KERİM OKUDUĞU ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Orman şehidi Eyüp Dereli'nin, arkadaşları tarafından önceden çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Çok sevdiği ormanda iş makinelerinin arasında yürüdüğü görüntülerde görünen şehit Dereli'nin, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin son iki Ayet-i Kerimesi olan 'Amenerrasulü'yü okuduğu görülüyor.