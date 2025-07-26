Şehidin yürek yakan görüntüleri! Çok sevdiği ormanda Kur'an-ı Kerim okumuş

İstanbul
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü şehit oldu. Eskişehir'de kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları ile defnedilen dozer operatörü şehit Eyüp Dereli'nin ortaya çıkan görüntüler yürek yaktı.
Orman şehidi Eyüp Dereli'nin, arkadaşları tarafından önceden çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Çok sevdiği ormanda iş makinelerinin arasında yürüdüğü görüntülerde görünen şehit Dereli'nin, Kur'an-ı Kerim'deki Bakara Suresi'nin son iki Ayet-i Kerimesi olan 'Amenerrasulü'yü okuduğu görülüyor.