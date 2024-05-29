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Şehir 190 farklı türden 50 bin gülle güzelleşti! Hem de çok...

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
29 May 2024 06:05 - Güncelleme : 29 May 2024 06:14
Şehir 190 farklı türden 50 bin gülle güzelleşti! Hem de çok...

Konya'da 190 farklı türden 50 bin adet gül bulunan park görsel şölen yaşatıyor

Konya'nın Karatay ilçesinde Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 14 bin metrekarelik alana kurulan gül bahçesi ziyaretçilerine adeta görsel şölen yaşatıyor. 50 bin adet ve 190 farklı türde gülün ekildiği Karatay Mevlana Gül Bahçesi muhteşem kokular eşliğinde vatandaşları mest ediyor.

Şehir 190 farklı türden 50 bin gülle güzelleşti! Hem de çok... - 1. Resim

UNUTULMAZ KOKULAR

Geçtiğimiz yıl Konya’ya kazandırılan Karatay Mevlana Gül Bahçesi Parkı on binlerce ziyaretçiyi ağırlarken rengarenk ve çeşitli türdeki gülleri ve yaydığı güzel kokularla konuklarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Şehir 190 farklı türden 50 bin gülle güzelleşti! Hem de çok... - 2. Resim

Vatandaşların yanı sıra fotoğraf meraklıları da eşsiz kokular eşliğinde bahçede yer alan gölgelikli salıncak, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları, gül ağaçları ve daha birçok objeyi kullanarak birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor.

Kaynak: tgrthaber.com
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