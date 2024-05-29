Şehir 190 farklı türden 50 bin gülle güzelleşti! Hem de çok...

29 May 2024 06:05 - Güncelleme : 29 May 2024 06:14

Konya'nın Karatay ilçesinde Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde 14 bin metrekarelik alana kurulan gül bahçesi ziyaretçilerine adeta görsel şölen yaşatıyor. 50 bin adet ve 190 farklı türde gülün ekildiği Karatay Mevlana Gül Bahçesi muhteşem kokular eşliğinde vatandaşları mest ediyor.

UNUTULMAZ KOKULAR

Geçtiğimiz yıl Konya’ya kazandırılan Karatay Mevlana Gül Bahçesi Parkı on binlerce ziyaretçiyi ağırlarken rengarenk ve çeşitli türdeki gülleri ve yaydığı güzel kokularla konuklarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Vatandaşların yanı sıra fotoğraf meraklıları da eşsiz kokular eşliğinde bahçede yer alan gölgelikli salıncak, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları, gül ağaçları ve daha birçok objeyi kullanarak birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor.