Şehrinizde en çok hangi meslek para kazandırıyor? İşte il il çarpıcı tablo

Şubat 15, 2026 15:36
1
il il en çok kazandıran meslekler

Türkiye’de her il kendi ekonomik tablosuna sahip. Kimilerinde üretim ön plana çıkarken, kimilerinde hizmet sektörü en çok kazandıran meslekleri barındırıyor. Diğer yandan gelişen teknoloji de geçmişten bugüne alışılagelmiş kazanç kaynaklarında köklü bir değişime neden oluyor. Peki, şehrinizde en çok hangi meslek para kazandırıyor? İşte il il çarpıcı tablo…

2
İŞÇİ

Türkiye coğrafi yapı, mevsim ve doğal kaynaklar yönünden birbirinden çok farklı mesleklere ev sahipliği yapıyor. Yaşanan son gelişmeler, geçmişten bugüne devam eden geleneksel meslekleri değiştirirken, diğer yandan daha önce hiç bilinmeyen iş alanları çalışanlar için büyük bir gelir kapısı oluyor. Bu kapsamda Türkiye’nin 81 ilinin hemen hepsinde farklı meslekler zenginlik kapısı açıyor. İşte hem tarihi hem de yenilikçi iş alanlarını barındıran Türkiye’de il il en çok kazandıran meslekler…

3
Narenciye İhracatçısı

İL İL EN ÇOK KAZANDIRAN MESLEKLER

1. Adana: Narenciye İhracatçısı

4
Tütün Üreticisi

2. Adıyaman: Tütün Üreticisi

5
Mermer Ocak İşletmecisi

3. Afyonkarahisar: Mermer Ocak İşletmecisi

6
Hayvancılık Yetiştiricisi

4. Ağrı: Hayvancılık Yetiştiricisi

7
Elma Üreticisi

5. Amasya: Elma Üreticisi

8
Savunma Sanayii Mühendisi

6. Ankara: Savunma Sanayii Mühendisi

9
Lüks Otel Yöneticisi

7. Antalya: Lüks Otel Yöneticisi

10
Hidroelektrik Santral Mühendisi

8. Artvin: Hidroelektrik Santral Mühendisi

11
Zeytinyağı Üreticisi

9. Aydın: Zeytinyağı Üreticisi

12
Rüzgar Enerjisi Uzmanı

10. Balıkesir: Rüzgar Enerjisi Uzmanı

13
Seramik Tasarımcısı

11. Bilecik: Seramik Tasarımcısı

14
Organik Arıcılık Üreticisi

12. Bingöl: Organik Arıcılık Üreticisi

15
Jeotermal Enerji Uzmanı

13. Bitlis: Jeotermal Enerji Uzmanı

16
Kış Turizm Otel Sahibi

14. Bolu: Kış Turizm Otel Sahibi

17
Mermer İhracatçısı

15. Burdur: Mermer İhracatçısı

18
Otomotiv Mühendisi

Bursa: Otomotiv Mühendisi

19
Lojistik Yöneticisi

Çanakkale: Lojistik Yöneticisi

20
Lastik Fabrikası Mühendisi

18. Çankırı: Lastik Fabrikası Mühendisi

21
Tuğla-Kiremit Sanayi Mühendisi

19. Çorum: Tuğla-Kiremit Sanayi Mühendisi

22
Ev Tekstili İhracatçısı

20. Denizli: Ev Tekstili İhracatçısı

23
İnşaat Müteahhidi

21. Diyarbakır: İnşaat Müteahhidi

24
Çeltik Üreticisi

22. Edirne: Çeltik Üreticisi

25
Krom Madeni Mühendisi

23. Elazığ: Krom Madeni Mühendisi

26
Altın Madeni İşletmecisi

24. Erzincan: Altın Madeni İşletmecisi

27
Kış Turizmi İşletmecisi

25. Erzurum: Kış Turizmi İşletmecisi

28
Havacılık Mühendisi

26. Eskişehir: Havacılık Mühendisi

29
Halı İhracatçısı

27. Gaziantep: Halı İhracatçısı

30
Fındık Tüccarı

28. Giresun: Fındık Tüccarı

31
Gümüş Madeni Mühendisi

29. Gümüşhane: Gümüş Madeni Mühendisi

32
Sınır Ticareti Uzmanı

30. Hakkari: Sınır Ticareti Uzmanı

33
Demir-Çelik Mühendisi

31. Hatay: Demir-Çelik Mühendisi

34
Lavanta Üreticisi

32. Isparta: Lavanta Üreticisi

35
Uluslararası Lojistik Uzmanı

33. Mersin: Uluslararası Lojistik Uzmanı

36
Yazılım Mimarı

34. İstanbul: Yazılım Mimarı

37
Liman İşletmecisi

35. İzmir: Liman İşletmecisi

38
Kış Turizmi Otelcisi

36. Kars: Kış Turizmi Otelcisi

39
Orman Endüstri Mühendisi

37. Kastamonu: Orman Endüstri Mühendisi

40
Mobilya Fabrikası Yöneticisi

38. Kayseri: Mobilya Fabrikası Yöneticisi

41
Cam Sanayi Mühendisi

39. Kırklareli: Cam Sanayi Mühendisi

42
Şehrinizde en çok hangi meslek para kazandırıyor? İşte il il çarpıcı tablo

40. Kırşehir: Ceviz Üreticileri

43
Otomotiv Mühendisi

41. Kocaeli: Otomotiv Mühendisi

44
Tarım Makineleri İmalatçısı

42. Konya: Tarım Makineleri İmalatçısı

45
Porselen Sanayicisi

43. Kütahya: Porselen Sanayicisi

46
Kayısı İhracatçısı

44. Malatya: Kayısı İhracatçısı

47
Beyaz Eşya Üretim Müdürü

45. Manisa: Beyaz Eşya Üretim Müdürü

48
Tekstil Fabrikatörü

46. Kahramanmaraş: Tekstil Fabrikatörü

49
Butik Otel İşletmecisi

47. Mardin: Butik Otel İşletmecisi

50
Marina İşletmecisi

48. Muğla: Marina İşletmecisi

51
Şeker Pancarı Üreticisi

49. Muş: Şeker Pancarı Üreticisi

52
Sıcak Hava Balonu Pilotu

50. Nevşehir: Sıcak Hava Balonu Pilotu

53
Patates Tüccarı

51. Niğde: Patates Tüccarı

54
Fındık İhracatçısı

52. Ordu: Fındık İhracatçısı

55
Çay Fabrikası Müdürü

53. Rize: Çay Fabrikası Müdürü

56
Otomotiv Yan Sanayi Üreticisi

54. Sakarya: Otomotiv Yan Sanayi Üreticisi

57
Cerrahi Cihaz Üreticisi

55. Samsun: Cerrahi Cihaz Üreticisi

58
Fıstık İşleyicisi

56. Siirt: Fıstık İşleyicisi

59
Nükleer Enerji Mühendisi

57. Sinop: Nükleer Enerji Mühendisi

60
Demiryolu Teknolojileri Uzmanı

58. Sivas: Demiryolu Teknolojileri Uzmanı

61
İlaç Sanayi Yöneticisi

59. Tekirdağ: İlaç Sanayi Yöneticisi

62
Tarım Ürünleri İhracatçısı

60. Tokat: Tarım Ürünleri İhracatçısı

63
Gayrimenkul Danışmanı

61. Trabzon: Gayrimenkul Danışmanı

64
Organik Arıcılık Üreticisi

62. Tunceli: Organik Arıcılık Üreticisi

65
Pamuk Tüccarı

63. Şanlıurfa: Pamuk Tüccarı

66
Geri Dönüşüm Sanayicisi

64. Uşak: Geri Dönüşüm Sanayicisi

67
Sınır Ticareti Uzmanı

65. Van: Sınır Ticareti Uzmanı

68
Şehir Hastanesi Hekimi

66. Yozgat: Şehir Hastanesi Hekimi

69
Demir-Çelik İşçisi

67. Zonguldak: Demir-Çelik İşçisi

70
Kamyon Yan Sanayi Mühendisi

68. Aksaray: Kamyon Yan Sanayi Mühendisi

71
Doğaltaş İşleme Uzmanı

69. Bayburt: Doğaltaş İşleme Uzmanı

72
Bisküvi-Çikolata Gıda Mühendisi

70. Karaman: Bisküvi-Çikolata Gıda Mühendisi

73
Silah Sanayi Uzmanı

71. Kırıkkale: Silah Sanayi Uzmanı

74
Petrol Mühendisi

72. Batman: Petrol Mühendisi

75
Kömür Ocak İşletmecisi

73. Şırnak: Kömür Ocak İşletmecisi

76
Gemi Söküm Sanayicisi

74. Bartın: Gemi Söküm Sanayicisi

77
Lojistikçi

75. Ardahan: Lojistikçi

78
Uluslararası Nakliyeci

76. Iğdır: Uluslararası Nakliyeci

79
Gemi İnşa Mühendisi

77. Yalova: Gemi İnşa Mühendisi

80
Metalürji Mühendisi

78. Karabük: Metalürji Mühendisi

81
Zeytinyağı Üreticisi

79. Kilis: Zeytinyağı Üreticisi

82
Yer Fıstığı Tüccarı

80. Osmaniye: Yer Fıstığı Tüccarı

83
Ahşap Sanayicisi

81. Düzce: Ahşap Sanayicisi

