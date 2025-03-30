Şeker toplamaya çıkmıştı! 5 yaşındaki çocuğun bayram sevinci acıya dönüştü

Aksaray’ın merkeze bağlı Çimeli köyünde bayram şekeri toplamak için evden çıkan 5 yaşındaki Sinan Yavaş, sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi.

DENGESİNİ KAYBEDİP SUYA DÜŞTÜ

Küçük Sinan sabah saatlerinde şeker toplamak amacıyla evinden ayrıldı. Evlerinin yakınındaki Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalının yanından geçtiği sırada dengesini kaybederek suya düştü. Kuvvetli akıntı nedeniyle kısa sürede gözden kaybolan çocuğu gören bir vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma personeli sevk edildi. Başlatılan çalışmalar sonucunda küçük çocuğun cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyü yakınlarında köylüler tarafından bulundu.

Sudan çıkarılan Sinan Yavaş’ın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.