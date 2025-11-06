Selaniklilerin 102 yıllık geleneği Bağcılar’da yaşatılıyor! 15 bin kişiye pilav ikram edildi

1923 yılından bu yana kesintisiz devam eden Türbe Dede Pilav Günü bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Bağcılar'da Mahmutbey Selanikliler Derneği'nce düzenlenen pilav gününe İstanbul Valisi Davut Gül, Bağcılar Belediye Başkanı Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız katıldı.

TÜRBE DEDE PİLAV GÜNÜ 102. YAŞINI KUTLADI

Yunanistan’la yapılan nüfus mübadelesiyle Türkiye’ye göç eden Selaniklilerin 1923 yılından bu yana yaşattığı Türbe Dede Pilav Günü, 102'nci yaşını kutladı. Hep birlikte yapılan duanın ardından kavurma ve 2 tona yakın pirinçle hazırlanan pilav davetlilere ikram edildi. Vali Gül ile Başkan Yıldız, kazanın başına geçip vatandaşa etli pilav dağıttı. Genç yaşlı demeden yoğun bir ilgi gören bu özel günde 15 bin kişi pilav ikramı afiyetle yedi.

VALİ GÜL: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

102 yıllık geleneğe katılım sağlayan Vali Davut Gül, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Rabbim birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi daim eylesin inşallah" şeklinde konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN GELECEK NESİLLERE AKTARMAK"

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız ise, "Önemli olan bugün bunu sürdürmek, yarın da gelecek nesillere aktarmak. Önemli olan gelecek nesillerin de bu kültürümüzü yaşatmalarını sağlamaktır. Çünkü güçlü toplumlar geçmişiyle var olurlar ve geleceğe daha aydınlık bakarlar. Tabii bu toplumu, bu kültürü bize armağan eden ve bu toprakları bize vatan kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını da minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.