Şempanzeler de konuşuyormuş! Sohbetlerinin şifreleri çözüldü

23 Temmuz 2024 08:31 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 08:31

Yaban şempanzeleri üzerinde araştırmalar yapan bilim insanları, bu hayvanlarla önemli bir bulguya ulaştı. Bu hayvanların grup davranışlarını ve iletişim modellerini inceleyen araştırmacılar şempanzelerin, insanlar gibi hızlı ve sıra alarak sohbet eettiklerini hatta konuşma sıralarını almak için bir saniyenin küçük bir kısmını beklediklerini ortaya çıkardı

JESTLERLE KOORDİNE OLUYORLAR

Current Biology dergisinde yayımlanan çalışmada, araştırmacılar, binlerce şempanze iletişim örneğini inceledi. Şempanzelerin konuşma sürelerinin insana oldukça yakın olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, Uganda ve Tanzanya'da beş yaban şempanze topluluğunu gözlemledi.

250'den fazla bireyden 8 binden fazla jest kaydedilirken, bu jestlerin şempanzelerin çatışmadan kaçınmalarına ve birbirleriyle koordine olmalarına olanak tanıdığı belirtildi.