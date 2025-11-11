'Seni Türk vatandaşı yapacağım' diyen adama kandı! Binlerce lirasını kaptırdı

Samsun'da Filistin asıllı Türk vatandaşı Kenan E., Irak uyruklu bir kadına "Seni Türk vatandaşı yapacağım" diyerek kandırıp 50 bin lirasını aldığı öne sürüldü.

IRAKLI KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kadının şikayeti üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Kenan E.’nin, daha önce de benzer dolandırıcılık olaylarına karıştığı ve bu nedenle adliyedeki yeminli tercümanlık görevine son verildiği öğrenildi.

PARAYI İADE EDİNCE SERBEST BIKARILDI

Polisteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Kenan E., savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Ancak mağdur kadından aldığı parayı iade ettiğini gösteren EFT makbuzunu mahkemeye ibraz etmesi üzerine şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.