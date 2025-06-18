Servis şoförü cinayetinde şoke eden detaylar! Başından vurularak öldürülmüştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette servis şoförü Yılmaz Sınıksaran başına tek el ateş edilerek öldürülmüştü. Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olaya ilişkin dinlenen tanık, cinayetten 7 aydan önce şirket hattına isimsiz bir telefon geldiğini ve telefondaki kişinin 'Yılmaz'ı işten çıkarın, o sübyancı, onu vuracağım' dediğini anlattı. İşte detaylar...

Korkunç olay 9 Şubat 2024 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan 48 yaşındaki Yılmaz Sınıksaran, servis otobüsünü durdurup ön sol lastiğin jant kapağını takmak istediği sırada karşıdan koşarak gelen Şahin A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başına tek el ateş edilen Sınıksaran, işçilerin gözü önünde hayatını kaybetti. Şahin A. ise olayda kullandığı tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu.

"OLAYDAN 7 AY ÖNCE İSİMSİZ BİRİ ARAYARAK YILMAZ'I VURACAĞINI SÖYLEDİ"

"Kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenen Şahin A'nın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Şahin A., taraf avukatları ve tanık katıldı. Sanık avukatının duruşmanın gizli yapılmasına ilişkin talebi savcı tarafından reddedildi. Olaya ilişkin dinlenen tanık G.T., "Yılmaz'ın çalıştığı firmada baş şoförlük yapıyordum. Suç tarihinden 7 aydan önce şirket hattına isimsiz telefon geldi. Telefondaki kişi, 'Yılmaz'ı işten çıkarın, o sübyancı, onu vuracağım.' dedi. Yılmaz'ı yanıma çağırarak olanları anlattım" dedi.

"CEZAEVİNDE ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUM"

Söz hakkı verilen sanık, "Basında hakkımda yer alan haberlerden dolayı cezaevinde zor zamanlar geçiriyorum. Duruşmanın kapalı yapılmasını talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İLK DURUŞMADA SANIĞIN İFADESİ

Öte yandan, sanık Şahin A. ilk duruşmadaki savunmasında, daha önce aynı iş yerinde çalışmaları sebebiyle birbirlerini tanıdıklarını söyleyen sanık Şahin A., "Yılmaz, 2010 yılında tırda bana cinsel saldırıda bulundu. Telefon numaramı dinlenme tesislerindeki erkekler tuvaletine yazdı. 2013 yılında çevremden kötü şeyler duyduğum için onu dövdüm. Maktul, 'Şoförünüz arabada uygunsuz şeyler yapıyor' dediği için işten atıldım. Beni İzmit'te barındırmak istemedi. 12 yılda 20 iş yerinden bu yüzden atıldım. Çalışmaya başladığım iş yerlerine benim uygunsuz fotoğraflarımı atıyordu. Beni işimden etti. Herkesin beni parmakla gösterdiği toplumda dışlandım. Yılmaz beni tehdit ettiği için 2018 yılında silah aldım. Yılmaz'ı öldürmek isteseydim 12 yıl önce öldürürdüm. Olay günü yükümü bıraktıktan sonra tesadüfen Yılmaz'ı gördüm. Beni görünce panikledi. Amacım onu ayaklarından vurmaktı ama bana doğru koşan biri olduğunu görünce Yılmaz'ın akrabası olduğunu sandım. Yılmaz, elini beline doğru attığı için onu vurdum, yoksa ayaklarına sıkacaktım. Öldürecek olsam daha önce öldürürdüm" ifadelerini kullanmıştı.