Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Servis şoförü cinayetinde şoke eden detaylar! Başından vurularak öldürülmüştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen korkunç cinayette servis şoförü Yılmaz Sınıksaran başına tek el ateş edilerek öldürülmüştü. Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olaya ilişkin dinlenen tanık, cinayetten 7 aydan önce şirket hattına isimsiz bir telefon geldiğini ve telefondaki kişinin 'Yılmaz'ı işten çıkarın, o sübyancı, onu vuracağım' dediğini anlattı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 12:39
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 13:00

Korkunç olay 9 Şubat 2024 tarihinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşandı. Bir fabrikanın servis otobüsünü kullanan 48 yaşındaki Yılmaz Sınıksaran, servis otobüsünü durdurup ön sol lastiğin jant kapağını takmak istediği sırada karşıdan koşarak gelen Şahin A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Başına tek el ateş edilen Sınıksaran, işçilerin gözü önünde hayatını kaybetti. Şahin A. ise olayda kullandığı tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu.

Servis şoförü cinayetinde şoke eden detaylar! Başından vurularak öldürülmüştü

"OLAYDAN 7 AY ÖNCE İSİMSİZ BİRİ ARAYARAK YILMAZ'I VURACAĞINI SÖYLEDİ"

"Kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istenen Şahin A'nın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Şahin A., taraf avukatları ve tanık katıldı. Sanık avukatının duruşmanın gizli yapılmasına ilişkin talebi savcı tarafından reddedildi. Olaya ilişkin dinlenen tanık G.T., "Yılmaz'ın çalıştığı firmada baş şoförlük yapıyordum. Suç tarihinden 7 aydan önce şirket hattına isimsiz telefon geldi. Telefondaki kişi, 'Yılmaz'ı işten çıkarın, o sübyancı, onu vuracağım.' dedi. Yılmaz'ı yanıma çağırarak olanları anlattım" dedi.

"CEZAEVİNDE ZOR ZAMANLAR GEÇİRİYORUM"

Söz hakkı verilen sanık, "Basında hakkımda yer alan haberlerden dolayı cezaevinde zor zamanlar geçiriyorum. Duruşmanın kapalı yapılmasını talep ediyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Servis şoförü cinayetinde şoke eden detaylar! Başından vurularak öldürülmüştü

İLK DURUŞMADA SANIĞIN İFADESİ

Öte yandan, sanık Şahin A. ilk duruşmadaki savunmasında, daha önce aynı iş yerinde çalışmaları sebebiyle birbirlerini tanıdıklarını söyleyen sanık Şahin A., "Yılmaz, 2010 yılında tırda bana cinsel saldırıda bulundu. Telefon numaramı dinlenme tesislerindeki erkekler tuvaletine yazdı. 2013 yılında çevremden kötü şeyler duyduğum için onu dövdüm. Maktul, 'Şoförünüz arabada uygunsuz şeyler yapıyor' dediği için işten atıldım. Beni İzmit'te barındırmak istemedi. 12 yılda 20 iş yerinden bu yüzden atıldım. Çalışmaya başladığım iş yerlerine benim uygunsuz fotoğraflarımı atıyordu. Beni işimden etti. Herkesin beni parmakla gösterdiği toplumda dışlandım. Yılmaz beni tehdit ettiği için 2018 yılında silah aldım. Yılmaz'ı öldürmek isteseydim 12 yıl önce öldürürdüm. Olay günü yükümü bıraktıktan sonra tesadüfen Yılmaz'ı gördüm. Beni görünce panikledi. Amacım onu ayaklarından vurmaktı ama bana doğru koşan biri olduğunu görünce Yılmaz'ın akrabası olduğunu sandım. Yılmaz, elini beline doğru attığı için onu vurdum, yoksa ayaklarına sıkacaktım. Öldürecek olsam daha önce öldürürdüm" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İZBAN'da korkunç sigara cinayeti! Dehşet anları ortaya çıktı: Görevliyi döve döve öldürmüş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Canlı yayında korkunç cinayeti itiraf etmişti! Katilin gösterdiği yerde ceset parçaları bulundu
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.