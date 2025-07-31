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 | Banu İriç

Sessiz kalmadı canından oldu! Baba dayağına tepki gösterince eşinin önünde katledildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde vahşi bir cinayet işlendi. Eşiyle birlikte sahil kenarında yürüyüşe çıkan 35 yaşındaki Uğur Deniz yolu kesilen adam tarafından bıçaklanarak katledildi. Genç adama yapılan saldırının sebebi "baba dayağına" sessiz kalmayışı çıktı...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 19:15

'nin ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Uğur Deniz cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. Karamürsel Kayacık Mahallesi, İnönü Caddesi'ndeki halı sahalar mevkiinde yaşanan olayın detayları dehşete düşürdü.

Sessiz kalmadı canından oldu! Baba dayağına tepki gösterince eşinin önünde katledildi

EŞİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Eşiyle birlikte sahilde yürüyen Uğur Deniz (35) daha önce kavga ettiği ileri sürülen Ersin K. ile karşılaştı. Yanındaki bıçağı çıkartan zanlı, Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Uğur Deniz Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sessiz kalmadı canından oldu! Baba dayağına tepki gösterince eşinin önünde katledildi

KIZINI DARP EDEN BABAYI UYARMIŞ

Zanlı Ersin K.'nın dün gündüz saatlerinde kendi kızını darp ettiği, olaya şahit olan Uğur Deniz'in ise uyardığı için bıçaklandığı ileri sürüldü. Kızını darp eden Ersin K.'yı gören Uğur Deniz zanlıyı uyararak olay yerinden ayrıldı. Akşam saatlerinde ise eşiyle yürüyüş yapan Uğur Deniz'i gören Ersin K. zanlıyı bıçakladı.

Sessiz kalmadı canından oldu! Baba dayağına tepki gösterince eşinin önünde katledildi

Hayatını kaybeden Uğur Deniz, Karamürsel ilçesinde bulunan Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Uğur Deniz'in yakınları ile sevenleri katıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sessiz kalmadı canından oldu! Baba dayağına tepki gösterince eşinin önünde katledildi
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