Sevgi evlerinde kalan 16 yaşındaki çocuğun acı sonu: Köpek saldırısından kaçarken hayatını kaybetti

Yozgat şehir merkezi Cezaevi yolu üzerinde gerçekleşen olayda sevgi evlerinde kaldığı tespit edilen 16 yaşındaki S.D. saat 21.30 civarında Cezaevi yolu Aquapark yakılarında yaya olarak yürürken bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan çocuk, düşüp başını kaldırıma çaptı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbinin durduğu anlaşılan S.D.’yi ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.