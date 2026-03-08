Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Şenay Yurtalan

Sevgi evlerinde kalan 16 yaşındaki çocuğun acı sonu: Köpek saldırısından kaçarken hayatını kaybetti

Yozgat'ta sevgi evlerinde kalan 16 yaşındaki çocuk, kendisine saldıran sokak köpeğinden kaçarken düşüp başını çarptı. Düşmenin etkisiyle kalbi duran çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevgi evlerinde kalan 16 yaşındaki çocuğun acı sonu: Köpek saldırısından kaçarken hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
17:08
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
17:08

şehir merkezi Cezaevi yolu üzerinde gerçekleşen olayda sevgi evlerinde kaldığı tespit edilen 16 yaşındaki S.D. saat 21.30 civarında Cezaevi yolu Aquapark yakılarında yaya olarak yürürken bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışan çocuk, düşüp başını kaldırıma çaptı. Çevredekilerin durumu ihbar etmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kalbinin durduğu anlaşılan S.D.'yi ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TGRT Haber
