Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sevgili tuzağı kabusla bitti! Otele çağırdı, video çekti

İstanbul Fatih'te yaşanan sevgili tuzağı duyanları şaşkına çevirdi. Eski sevgilisiyle buluşmak için apart otele giden Seyhan K. iki kişi tarafından feci şekilde darp edildi. Eski sevgilinin kurduğu tuzak mahkemede son buldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sevgili tuzağı kabusla bitti! Otele çağırdı, video çekti
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 09:24

Fatih'te geçtiğimiz kasım ayında yaşanan olay duyanları şaşkına çevirdi. 37 yaşındaki Seyhan K., 33 yaşındaki eski sevgilisi Emine U. ile yeniden birlikte olma vaadiyle bir apartta buluştu. Aparta gittiğinde Emine U. ve arkadaşıyla karşılaştı. Bir süre sonra duşa giren Seyhan K., banyodan çıktığında Bünyamin Y. (21) ile Yusuf Ö.'yü (25) karşılaşınca olayda bir terslik olduğunu anladı.

Sevgili tuzağı kabusla bitti! Otele çağırdı, video çekti

DARP EDİP VİDEOYA ALDILAR

Yusuf Ö. eline aldığı telefonla Seyhan K.'yı kayıt altına alırken diğer şüpheli Bünyamin Y., mağdur kişiyi darbetmeye başladı. Şüpheli kadınlar evden çıkarken şahıslar Seyhan K.'dan 400 bin TL para isteyip olumsuz yanıt alınca durumu ailesine anlatıp ellerindeki bıçakla öldürmekle tehdit etti.

Sevgili tuzağı kabusla bitti! Otele çağırdı, video çekti

Korkuya kapılan Seyhan K. arkadaşlarından aldığı 150 bin lira parayı şüpheli Yusuf Ö.'nün hesabına gönderdi. Bünyamin Y. ve Yusuf Ö., kalan 250 bin lirayı hesaba göndermemesi halinde videoyu Seyhan K.'nın ailesine göndermekle tehdit edip kaçtı. Seyhan K. şahıslardan şikâyetçi oldu. Polis ekiplerinin kısa sürede yakalayıp gözaltına aldığı dört şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TUZAK MAHKEMEDE SON BULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Emine U., Hatice Y., Yusuf Ö., ve Bünyamin Y., hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Silahla Birden Fazla Kişi ile Birlikte Geceleyin Yağma' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçlarından 23 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede; para trafiğinin, çekilen video kaydının doğrulandığı, şüphelilerin eylem birliği içinde hareket edip her birinin olayın faili olduğu kaydedildi. Şüpheliler hakkında dava açmak için yeterli delilin oluştuğu aktarıldı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Katliam gibi kaza! İki otomobil çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 4 ölü, 1 yaralı
Son dakika | Ahmet Minguzzi cinayetinde aranan iki kişiyle ilgili yeni gelişme
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.