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 | Murat Makas

Sevgililer günü kurbanı olmayın! Kredi kartı yerine en cazip öneri

Sevgililer Günü alışverişi için internet ve sosyal medya platformlarında dolandırıcılık riskine karşı uyarıda bulunuluyor. Uzmanlar, popüler sitelerin benzer kopyalarını kullanan dolandırıcıların kredi kartını alıp çalabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle fiyat konusunda cazip görünen ürünler başınızı yakabilir. Uzmanlar kredi kartı yerine farklı alternatifler gösteriyor.

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Sevgililer günü kurbanı olmayın! Kredi kartı yerine en cazip öneri
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 09:47
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 09:51

Sevgililer günü öncesi uzmanlar çiftlere çeşitli uyarılarda bulunuyor. 14 Şubat hediyeleri için internet ve sosyal medya platformları sık tercih edildiğinden dolayı uzmanlar dolandırıcılık riskini karşı tedbir alınması gerektiğini söylüyor. Dolandırıcılar genellikle popüler sitelerin benzerini yapıp vatandaşları tuzağa çekiyor.

POPÜLER SİTELERİN LİNKLERİNE DİKKAT!

KTO Karatay Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, Genellikle bu popüler sitelerin benzerlerini yaparak, linkler oluşturarak sosyal medya üzerinden bu insanları sanki o meşhur sitede alışveriş yapıyormuş gibi birebir kopyası yapılıyor. Bu sayede kullanıcıların kredi kartı bilgilerini alıp onların beklediklerinden daha fazla bir miktarda hesaplarından para çekilmesine sebep oluyor" dedi.

FİYATI UCUZ ÜRÜNLER ŞAŞIRTICI OLABİLİR

Fiyat konusunda cazip ürünlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Çıbıkdiken, "Özellikle ürünlerin çok cazip olarak gösterildiği yerlerde dikkat edilmesi lazım. Çünkü neden bu ürün cazip? Ya o ürünle ilgili sizden ödeme alındıktan sonra o ürünün olmadığına dair bir bilgi veriliyor ya da bu süre içinde de sizin göndermiş olduğunuz rakam firma tarafından kullanıyor ve ürün elimizde kalmadı, tedarik edemiyoruz gibi geri bildirim yapıyorlar. Sizin paranızı çok uzun bir sürede iade eden siteler de var" şeklinde konuştu.

SANAL KART DAHA GÜVENLİ

Kredi kartı kullanımında sanal kartların daha güvenli bir yol olduğunu ifade eden Çıbıkdiken, "Kredi kartı ile ilgili alışveriş yapılırken özellikle dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan bir tanesi, sanal kartla alışveriş yapılması çok uygun. Çünkü sizin belirlediğiniz bir limitte sanal kart üzerinden çekim yapılmasına banka müsaade etmeyeceğinden dolayı en azından zarar edebileceğiniz kısmı kontrol edebileceğiniz bir kısma getirmiş oluyorsunuz" diye konuştu.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YARDIMCI OLUYOR

Dolandırıldıktan sonra da bankayla olan sürecin çok önemli olduğunu anlatan Çıbıkdiken, "Bankalardan birçoğu sizin tarafınızdan yapılmadığını ispatladığınız alışverişlerde belli bir miktara kadar gerekli tedbirleri alıyor. Sanal kart kullanımı tavsiye ediliyor. Bunun limitini örneğin bin liralık bir alışveriş yapacaksanız o anda bin lira olarak belirledikten sonra alışverişini tamamlayabilirsiniz. Tüketicilerle ilgili özellikle Tüketici Hakem Heyetleri mağdur olan vatandaşlara hukuki açıdan yardımcı oluyor. İlgili yerlere başvurmaları halinde vatandaşlarımız haklarını buradan takip edebilirler" ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

14 Şubat'ın anlamı nedir?
14 Şubat ile romantizm akımını ilk defa birleştiren isim, İngiliz şair Chaucer'dir. Şair 14. yüzyılda yaşamış, kuşların eşlerini seçtiği tarih olarak 14 Şubat'ı gözlemlemiştir. Bu nedenle o günlerden günümüze 14 Şubat Sevgililer günü hikayesi olarak Chaucer'in romantik bakış açısı anlatılır.
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