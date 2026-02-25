Menü Kapat
Seyahat listenizi güncelleyin! Türkiye’nin en güzel 50 noktası belli oldu

Şubat 25, 2026 12:42
1
Türkiye’nin en güzel 50 noktası

Artık bilmeyen yok. Türkiye hem doğal hem de tarihi güzellikleriyle tam bir cennet. Her yıl dünyanın pek çok yerinden turist ülkemizin nadide bölgelerini ziyarete geliyor. Bu kapsamda Türkiye’nin görülmeye değer en güzel 50 noktası ise yerli yabancı herkesin görmesi gereken destinasyonlar arasında yer alıyor. İşte keşfedilmeden ölünmemesi gereken yerler listesi...

2
Seyahat listenizi güncelleyin! Türkiye’nin en güzel 50 noktası belli oldu

Seyahat tutkunları henüz bir yolculuğu bitmeden bir diğerini planlamaya başlar. Bu kapsamda mutlaka görülmesi gereken yerler listesi de yanı başında yer alır. Türkiye’nin en güzel 50 noktası listesi ise tüm seyahat listelerini güncelliyor. Çünkü bu listede hem doğal, hem de tarihi güzellikleri ile öne çıkan en ünlü rotalar yer alıyor...

3
Abant Gölü

TÜRKİYE’NİN EN GÜZEL 50 NOKTASI

Abant Gölü

4
Ağrı Dağı

Ağrı Dağı

5
Akyaka

Akyaka

6
Alaçatı

Alaçatı

7
Alaçatı

Amasra

8
Ani Harabeleri

Ani Harabeleri

9
Aspendos Tiyatrosu

Aspendos Tiyatrosu

10
Assos

Assos

11
Ayasofya

Ayasofya

12
Balat

Balat

13
Ballıca Mağarası

Ballıca Mağarası

14
Bozcaada

Bozcaada

15
Cennet-Cehennem Obrukları

Cennet-Cehennem Obrukları

16
Cumalıkızık

Cumalıkızık

17
Çatalhöyük

Çatalhöyük

18
Dara Antik Kenti

Dara Antik Kenti

19
Datça Yarımadası

Datça Yarımadası 

20
Divriği Ulu Camii

Divriği Ulu Camii

21
Düden Şelalesi

Düden Şelalesi

22
Efes Antik Kenti

Efes Antik Kenti

23
Galata Kulesi

Galata Kulesi

24
Göbeklitepe

Göbeklitepe

25
Gökçeada

Gökçeada

26
Gölyazı

Gölyazı

27
Halfeti

Halfeti

28
Hasankeyf

Hasankeyf

29
Ihlara Vadisi

Ihlara Vadisi

30
Kaçkar Dağları

Kaçkar Dağları

31
Kapadokya

Kapadokya

32
Kaputaş Plajı

Kaputaş Plajı 

33
Kaz Dağları

Kaz Dağları

34
Kelebekler Vadisi

Kelebekler Vadisi

35
Likya Yolu

Likya Yolu

36
Manavgat Şelalesi

Manavgat Şelalesi

37
Mardin Eski Şehir

Mardin Eski Şehir

38
Nemrut Dağı

Nemrut Dağı

39
Odunpazarı

Odunpazarı

40
Ölüdeniz

Ölüdeniz

41
Pamukkale

Pamukkale

42
Patara Plajı

Patara Plajı

43
Perge Antik Kenti

Perge Antik Kenti

44
Safranbolu Evleri

Safranbolu Evleri

45
Saklıkent Kanyonu

Saklıkent Kanyonu

46
Salda Gölü

Salda Gölü

47
Sümela Manastırı

Sümela Manastırı

48
Şirince

Şirince

49
Topkapı Sarayı

Topkapı Sarayı

50
Troya

Troya

51
Uzungöl

Uzungöl

52
Zeugma Mozaik Müzesi

Zeugma Mozaik Müzesi

