Seyahat listenizi güncelleyin! Türkiye’nin en güzel 50 noktası belli oldu

Artık bilmeyen yok. Türkiye hem doğal hem de tarihi güzellikleriyle tam bir cennet. Her yıl dünyanın pek çok yerinden turist ülkemizin nadide bölgelerini ziyarete geliyor. Bu kapsamda Türkiye’nin görülmeye değer en güzel 50 noktası ise yerli yabancı herkesin görmesi gereken destinasyonlar arasında yer alıyor. İşte keşfedilmeden ölünmemesi gereken yerler listesi...
Seyahat tutkunları henüz bir yolculuğu bitmeden bir diğerini planlamaya başlar. Bu kapsamda mutlaka görülmesi gereken yerler listesi de yanı başında yer alır. Türkiye’nin en güzel 50 noktası listesi ise tüm seyahat listelerini güncelliyor. Çünkü bu listede hem doğal, hem de tarihi güzellikleri ile öne çıkan en ünlü rotalar yer alıyor...
Abant Gölü
Ağrı Dağı
Akyaka
Alaçatı
Amasra
Ani Harabeleri
Aspendos Tiyatrosu
Assos
Ayasofya
Balat
Ballıca Mağarası
Bozcaada
Cennet-Cehennem Obrukları
Cumalıkızık
Çatalhöyük
Dara Antik Kenti
Datça Yarımadası
Divriği Ulu Camii
Düden Şelalesi
Efes Antik Kenti
Galata Kulesi
Göbeklitepe
Gökçeada
Gölyazı
Halfeti
Hasankeyf
Ihlara Vadisi
Kaçkar Dağları
Kapadokya
Kaputaş Plajı
Kaz Dağları
Kelebekler Vadisi
Likya Yolu
Manavgat Şelalesi
Mardin Eski Şehir
Nemrut Dağı
Odunpazarı
Ölüdeniz
Pamukkale
Patara Plajı
Perge Antik Kenti
Safranbolu Evleri
Saklıkent Kanyonu
Salda Gölü
Sümela Manastırı
Şirince
Topkapı Sarayı
Troya
Uzungöl
Zeugma Mozaik Müzesi