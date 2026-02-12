Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Seyda Keser kimdir neden öldü? Milli boksör Seyda Keser vefat etti

Bir süredir tedavi altında bulunan İstanbulspor'un milli boksörü Seyda Keser genç yaşta yaşamını yitirdi. Ağır sıklette 7 kez Türkiye şampiyonluğu elde eden Seyda Keser’in kariyeri ve ölüm sebebi vefatının ardından merak edilen konular arasında yer aldı.

Seyda Keser kimdir neden öldü? Milli boksör Seyda Keser vefat etti
Kariyerinde Fenerbahçe Kulübünün de formasını giyen, ağır sıklette 7 kez Türkiye şampiyonluğu bulunan 1990 doğumlu Seyda Keser, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Seyda Keser kimdir neden öldü? Milli boksör Seyda Keser vefat etti

SEYDA KESER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Keser, kemik iliği kaynaklı bir rahatsızlıkla mücadele ediyordu.

Seyda Keser’in, geçtiğimiz yıl ilik nakli için de hazırlık yaptığı biliniyordu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada ise "Bir süredir tedavi altında bulunan, İstanbulspor'umuzun değerli sporcularından, milli boksörümüz Seyda Keser'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendik.” ifadelerine yer verildi.

Seyda Keser kimdir neden öldü? Milli boksör Seyda Keser vefat etti

SEYDA KESER KİMDİR?

7 Aralık 1990 tarihinde İstanbul, Esenler'de dünyaya gelen Keser, spor yaşamına Güngören Yılmazlar Spor Kulübü'nde Kick Boks branşı ile başladı.

Kick Boks ve Karate branşlarında mücadele eden Keser, 3 yıl sonunda 18 yaşında Boks branşına geçmeye karar verdi.

Keser, 2011 ve 2012 yılında Türkiye Boks Şampiyonası'nda ile altın madalya kazanarak adından söz ettirdi.

2011 yılında İstanbul Boks Şampiyonası'nda altın madalya elde eden Keser, 2012 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü ile altın madalya kazanarak İstanbul şampiyonu oldu.

2013 Akdeniz Oyunları'na ağır sıklette Türkiye Milli Takımı'nı temsil etti. Aynı yıl Eylül ayında 28. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda millî takım formasıyla altın madalya elde etti.

2015 yılında Bulgaristan'da organize edilen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli forma altında mücadele eden Seyda Keser, turnuvada çeyrek finale yükselmişti.

ETİKETLER
#fenerbahçe spor kulübü
#boksör
#Türkiye Şampiyonu
#Seyda Keser
#Kanser Hastalığı
#Yaşam
