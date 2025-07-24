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 | Umut Arslan

Seyyar satıcının yer kavgası kanlı bitti! Dövülerek öldürüldü

İstanbul Beyoğlu’nda su ve çay satışı yapan seyyar satıcı ile aynı mahallede sabit yerde satış yapan dükkân sahibi arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. Kavgada aldığı darbeler sonucunda seyyar satıcı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 14:33
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 14:39

’da ’na bağlı olan Çukur Mahallesi’nde çay ve su satışı yapan Yunus Ertekin ile aynı mahallede sabit yerde satış yapan Mustafa Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Ertekin, Mustafa Ö. tarafından yumruklandı. Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Ertekin yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ertekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seyyar satıcının yer kavgası kanlı bitti! Dövülerek öldürüldü

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kısa sürede kimliği tespit edilen Mustafa Ö. yakalandı. Tartışmanın Mustafa Ö. ile ölen Yunus Ertekin arasında bölgede sabit ve seyyar çay su satışı yapma nedeniyle çıktığı, tartışmanın büyümesiyle olayın meydana geldiği belirlendi. Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan Mustafa Ö., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan , 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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