Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin torunu Şakire Arvas ebediyete yolculandı
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
30 Haziran 2024 07:47 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 07:51
İstanbul’da perşembe günü vefat eden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin torunu Şakire Arvas, Bahçesaray'da defnedildi.
Tedavi gördüğü İstanbul’da perşembe günü hayatını kaybeden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin torunu, memleketi Van'ın Bahçesaray ilçesinde ebedi yolculuğuna uğurlandı.
Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin oğullarından Muhammed Salih’in kızı, İbrahim Arvas’ın hanımı, Raci Arvas’ın ablası, Fethullah, Necat, Abdülvahid, Mekki ve Akif (Metin) Arvas’ın annesi Şakire Arvas, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştu.
79 YAŞINDAYDI
Tedavi gördüğü İstanbul’da perşembe günü hayatını kaybeden Şakire Arvas’ın (79) cenazesi, cuma günü Bahçesaray ilçesine getirildi. Merhumenin naaşı, eski Van Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Arvas Mahallesi’ndeki Arvas Tarihî Kabristanı’nda toprağa verildi.
Kaynak: tgrthaber.com