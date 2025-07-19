Şezlong kavgası cinayetle bitti! Baltayla öldürdü yakalanmamak için yangın çıkardı

Kan donduran olay İzmir Çeşme'de meydana geldi. Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki Soner Boztepe ile komşu sitenin görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle komşu sitenin bekçisi olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı baltayla Boztepe’nin başına vurdu. Kafası yarılan Soner Boztepe olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise korkunç olay sonrası hızla kaçtı.

YANGIN ÇIKARTTI İDDİASI

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, titiz bir çalışma sonucu saldırganı tespit etti. Yapılan araştırmada, cinayeti komşu sitenin görevlisinin işlediği netleşti.

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelinin, yerini gizlemek ve jandarma ekiplerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkardığı öne sürüldü.

CİNAYET SEBEBİ 'ŞEZLONG'

Öte yandan cinayetin çıkış nedeninin ise iki site görevlisi arasında yaşanan "şezlong yeri" tartışması olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından yapılan araştırmalar sonucu olay şüphelisi S.Ş yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Çeşme Adliyesine çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.