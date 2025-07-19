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 | Bengül Arıca

Şezlong kavgası cinayetle bitti! Baltayla öldürdü yakalanmamak için yangın çıkardı

İzmir’in Çeşme ilçesinde şezlong yeri nedeniyle iki güvenlik görevlisinin kavgası cinayetle sonuçlandı. Baltayla tartıştığı kişinin kafasını yaran ve ölümüne sebep olan zanlı olay sonrası yakalanmamak için makilik alanı ateşe vererek kaçtı. İşte korkunç olayın detayları...

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Şezlong kavgası cinayetle bitti! Baltayla öldürdü yakalanmamak için yangın çıkardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 12:53

Kan donduran olay Çeşme'de meydana geldi. Bir sitede olarak çalışan 29 yaşındaki Soner Boztepe ile komşu sitenin görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle komşu sitenin bekçisi olduğu öğrenilen şahıs, eline aldığı baltayla Boztepe’nin başına vurdu. Kafası yarılan Soner Boztepe olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise korkunç olay sonrası hızla kaçtı.

YANGIN ÇIKARTTI İDDİASI

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan jandarma ekipleri, titiz bir çalışma sonucu saldırganı tespit etti. Yapılan araştırmada, cinayeti komşu sitenin görevlisinin işlediği netleşti.

Şezlong kavgası cinayetle bitti! Baltayla öldürdü yakalanmamak için yangın çıkardı

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelinin, yerini gizlemek ve jandarma ekiplerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkardığı öne sürüldü.

CİNAYET SEBEBİ 'ŞEZLONG'

Öte yandan cinayetin çıkış nedeninin ise iki site görevlisi arasında yaşanan "şezlong yeri" tartışması olduğu öğrenildi. Jandarma tarafından yapılan araştırmalar sonucu olay şüphelisi S.Ş yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyesine çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ETİKETLER
#cinayet
#güvenlik görevlisi
#çeşme
#İzmir
#Balta Saldırısı
#Şezlong Tartışması
#Yaşam
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