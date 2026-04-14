Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

SGK boş bildirim cezası ne kadar kaç lira? Boş Bildirge kimleri kapsıyor?

Milyonlarca işvereni ve mali müşaviri doğrudan ilgilendiren önemli düzenleme, Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe alındı. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan 2026/9 sayılı genelgeyle birlikte artık “boş bildirim” uygulaması sona erdi. Peki, sıfır gün ve kazanç bildirenleri hangi yaptırımlar bekliyor, SGK boş bildirim cezası nedir ve kimleri kapsıyor?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
14.04.2026
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
14.04.2026
saat ikonu 16:56

Sosyal Güvenlik Kurumu (), 2026/9 sayılı genelgeyi kamuoyuna duyurdu. Yeni düzenleme kapsamında, yasal süresi dışında sunulan asıl ve ek nitelikteki prim belgelerinde “0” (sıfır) gün ve kazanç beyan edilmesi durumu artık kapsamına alınacak. Uygulama, 2026 yılı Nisan ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olacak şekilde yürürlüğe konuldu.

SGK BOŞ BİLDİRİM CEZASI NEDİR?

Önceki uygulamada, süresi geçtikten sonra verilen bildirgelerde sigortalının prim günü ve kazancı “sıfır” olarak beyan edilmişse işverenlere herhangi bir idari para cezası (İPC) kesilmiyordu. Nisan 2026 döneminden itibaren başlayan yeni uygulamada, yasal süresi dışında ibraz edilen tüm asıl ve ek belgeler denetime tabi tutulacak. Hem prim ödeme gün sayısı hem de kazancı “0” olarak bildirilen sigortalılar için tanınan istisna tamamen kaldırıldı. Bu düzenlemeye aykırı hareket eden işverenlere sistem üzerinden otomatik olarak ceza uygulanacak. Cezai yaptırımla karşılaşmamak için beyannamelerinizi mutlaka kanuni süresi içinde vermeli ya da personel çalıştırmıyorsanız SGK sistemi üzerinden “çalışmaya ara verme” bildiriminde bulunmalısınız.

SGK CEZASI NE KADAR?

Yeni genelge çerçevesinde uygulanacak idari para cezaları, baz alınarak şu şekilde hesaplandı:

  • Asıl Belge | Sigortalı başına 1/5 Asgari Ücret: 5.615 TL
  • Ek Belge | Sigortalı başına 1/8 Asgari Ücret: 3.509 TL

Kesilecek toplam ceza miktarı, ilgili aya ait aylık asgari ücretin iki katını aşmayacak biçimde sınırlandırıldı. İş yerinde aktif çalışanı bulunmamasına rağmen SGK dosyası açık olan işverenlerin ceza almamak için izlemesi gereken yöntem oldukça basittir:

  • E-Bildirge sistemine giriş yapın.
  • “Çalışmaya Ara Verme” sekmesine erişin.
  • İlgili tarih aralıklarını kaydederek bildiriminizi tamamlayın.
  • Yeni bir personel istihdam ettiğinizde sistem üzerinden dosyanızı yeniden aktif duruma getirin.

Bu işlemleri yerine getirmeyen işverenler, çalışanı olmasa bile “boş bildirge” yükümlülüğü nedeniyle idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

