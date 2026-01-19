SGK çıkış kodu sistemden kalktı mı işverenler görebiliyor mu?

İşten çıkış nedenlerinin yer aldığı SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde çıkış nedenlerine ilişkin kod ve açıklamalar ile ilgili alınan karar iş arayan vatandaşların gündeminde olmaya devam ediyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ve yeni iş bulma konusunda zorluklar yaşatan işten çıkış kodlarına ilişkin belgede değişikliğe gidildi.

SGK ÇIKIŞ KODU SİSTEMDEN KALKTI MI?

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli verdiği kararda, Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış kayıtlarında yer alan "Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık" kodunu incelemişti.

Bu kapsamda söz konusu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayandığı, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmi kayıtlara işlendiği ve bu durumun kişinin çalışma hayatı üzerinde sonuçlar doğurabildiğini tespit etmişti.

Uygulamanın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve çalışma hakkı açısından iptaline hükmedildi.

SGK ÇIKIŞ KODU KURUMLAR GÖREBİLİYOR MU?

e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümü sorgulandığında, işten çıkarmaya ait kodlar sadece kişinin kendisi tarafından görülebiliyor.

Ancak işverenlere teslim edilen SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Ünvan Listesi'nde işten çıkış kodları ve nedenleri görünmez hale geldi.

Ancak işveren işe giriş sürecinde, işçiden işten ayrılış bildirgesini talep ederse, fesih nedeni bu belgede yer alıyor.

Danıştay'ın bu belgeye dair de karar alması ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarında kodların ve açıklamaların kaldırılması gündeme gelebilir.