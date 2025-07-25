Sıcak havalardan şikayetçi olanlar için kritik uyarı! Tarih verildi, yangın detayı dikkat çekti

Sıcak havaların dayanılmaz derecelere ulaşması dışarıda bulunan tüm canlılara zor anlar yaşatırken orman yangınlarının da yaygınlaşması riski gittikçe artıyor. Meteorolojik veriler sıcak havaların süreceğini bildirirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel'den konuyla ilgili çok önemli açıklamalar geldi.

Yüksel, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren bir kademe daha artacağını belirterek "Buna bağlı olarak özellikle sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacağız. Güneydoğu bölgelerde 4 ila 8 derece üzerinde, diğer iç batı kesimlerde ise mevsim normallerinin 7 ila 12 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları bizi beklemekte. Bu hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar bu seviyelerde devam edecek. Bu yönüyle tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

"ANKARA 41 DERECEYİ GÖRECEK"

Büyükşehirlerde beklenen sıcaklık değerlerine de değinen Yüksel, "Pazar gününden itibaren Ankara'da sıcaklıklar 40-41 dereceleri görecek. İstanbul'da 34-35 derece, İzmir'de 39-40 derece civarı, Antalya'da 38-39 dereceler ve Adana'da 40 derece civarında sıcaklıklar bizi bekliyor" dedi.

11.00-16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklendiğini belirten Yüksel, "Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde sıcaklıkların il merkezinde 44-45 derecelere, hatta daha da yüksek derecelere ulaşmasını bekliyoruz. Bizim bu belirttiğimiz sıcaklıklar yerden 2 metre yükseklikte ve gölgede ölçtüğümüz sıcaklıklar. Bu güneş altında daha da fazla hissedilecektir. Bu yönüyle özellikle saat 11.00 ve 16.00 saatleri arasında yani güneşin tam dik geldiği saatlerde yaşlılarımızın, çocuklarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın çok fazla güneş altında kalmamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

" ARTAN SICAKLIKLAR ORMAN RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve batı kesimlerde oldukça yüksek seviyelerde seyredeceğini ifade eden Yüksel, "Buna bağlı olarak hala orman yangınlarının devam ettiği bölgeler var. Hafta sonunda özellikle cumartesi günü Marmara ve Ege'de, hatta iç bölgelerde kuvvetli rüzgarlar var. Hem kuvvetli rüzgar hem de hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyretmesi ve nem oranının düşük olması sebebiyle orman yangını riski bu bölgelerde hala çok yüksek. Bu duruma karşı vatandaşlarımız tedbirli ve dikkatli olsunlar" dedi.