Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
36°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sıcak havalardan şikayetçi olanlar için kritik uyarı! Tarih verildi, yangın detayı dikkat çekti

Havaların sıcak seyretmesi ve bazı kentlerde nem oranının artış göstermesi orman yangını riskini de beraberinde getiriyor. Pek çok ilimizde alevlerle mücadele sürerken meteoroloji uzmanından çok kritik bir uyarı geldi. Pazar günü itibariyle sıcaklıkların daha da artacağı belirtilen uyarıda vatandaşların sıcak havalar karşısında nasıl bir yol izlemesi gerektiğine de ışık tutuldu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 21:38
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 21:41

Sıcak havaların dayanılmaz derecelere ulaşması dışarıda bulunan tüm canlılara zor anlar yaşatırken orman yangınlarının da yaygınlaşması riski gittikçe artıyor. Meteorolojik veriler sıcak havaların süreceğini bildirirken Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel'den konuyla ilgili çok önemli açıklamalar geldi.

Yüksel, hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren bir kademe daha artacağını belirterek "Buna bağlı olarak özellikle sahil kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde olacağız. Güneydoğu bölgelerde 4 ila 8 derece üzerinde, diğer iç batı kesimlerde ise mevsim normallerinin 7 ila 12 derecenin üzerinde hava sıcaklıkları bizi beklemekte. Bu hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta çarşamba gününe kadar bu seviyelerde devam edecek. Bu yönüyle tedbirli ve dikkatli olmakta fayda var" diye konuştu.

Sıcak havalardan şikayetçi olanlar için kritik uyarı! Tarih verildi, yangın detayı dikkat çekti

"ANKARA 41 DERECEYİ GÖRECEK"

Büyükşehirlerde beklenen sıcaklık değerlerine de değinen Yüksel, "Pazar gününden itibaren 'da sıcaklıklar 40-41 dereceleri görecek. İstanbul'da 34-35 derece, İzmir'de 39-40 derece civarı, Antalya'da 38-39 dereceler ve Adana'da 40 derece civarında sıcaklıklar bizi bekliyor" dedi.

Sıcak havalardan şikayetçi olanlar için kritik uyarı! Tarih verildi, yangın detayı dikkat çekti

11.00-16.00 SAATLERİ ARASINA DİKKAT

En yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde beklendiğini belirten Yüksel, "Şanlıurfa, Diyarbakır gibi illerimizde sıcaklıkların il merkezinde 44-45 derecelere, hatta daha da yüksek derecelere ulaşmasını bekliyoruz. Bizim bu belirttiğimiz sıcaklıklar yerden 2 metre yükseklikte ve gölgede ölçtüğümüz sıcaklıklar. Bu güneş altında daha da fazla hissedilecektir. Bu yönüyle özellikle saat 11.00 ve 16.00 saatleri arasında yani güneşin tam dik geldiği saatlerde yaşlılarımızın, çocuklarımızın, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın çok fazla güneş altında kalmamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalardan şikayetçi olanlar için kritik uyarı! Tarih verildi, yangın detayı dikkat çekti

"ARTAN SICAKLIKLAR ORMAN RİSKİNİ ARTIRIYOR"

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda iç ve batı kesimlerde oldukça yüksek seviyelerde seyredeceğini ifade eden Yüksel, "Buna bağlı olarak hala orman yangınlarının devam ettiği bölgeler var. Hafta sonunda özellikle cumartesi günü Marmara ve Ege'de, hatta iç bölgelerde kuvvetli rüzgarlar var. Hem kuvvetli rüzgar hem de hava sıcaklıklarının oldukça yüksek seyretmesi ve nem oranının düşük olması sebebiyle riski bu bölgelerde hala çok yüksek. Bu duruma karşı vatandaşlarımız tedbirli ve dikkatli olsunlar" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den veri geldi, Ankara Valiliği tarihi duyurdu: Piknik yasak
SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji'den veri geldi, Ankara Valiliği tarihi duyurdu: Piknik yasak
SGK'dan ölüm aylığı açıklaması: Kim ne kadar maaş alacak?
ETİKETLER
#orman yangını
#kuraklık
#meteoroloji genel müdürlüğü
#sıcak hava dalgası
#Hava Durumu
#Ankara
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.