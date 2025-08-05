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 | Banu İriç

Sıcaklar yeniden bastırdı! 24 ilde birden 40 dereceyi aştı

Kavurucu sıcaklıklar yeniden etkili olmaya başladı. Bugün gün içerisinde 24 ilde termometreler 40 dereceyi aştı. İşte günün sıcaklık rekoru kıran illeri...

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Sıcaklar yeniden bastırdı! 24 ilde birden 40 dereceyi aştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 23:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün öngördüğü sıcaklıklar yeniden yükselişe geçmeye başladı. Batı bölgelerinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar diğer kesimlerde normalin dışında seyretmeye başladı.

Sıcaklar yeniden bastırdı! 24 ilde birden 40 dereceyi aştı

24 YERDE 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

5 Ağustos Salı günü verilerine göre 24 ilde termometreler 40 derece üstünü gösterdi. Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45,3 derece aralığında gerçekleşti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,3 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Şırnak'ın Cizre ilçesi 44,7 ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 43,5 dereceyle takip etti.

Sıcaklar yeniden bastırdı! 24 ilde birden 40 dereceyi aştı

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇESICAKLIK(C°)
Siirt, Kurtalan45,3
Şırnak, Cizre44,7
Batman, Hasankeyf43,5
Diyarbakır, Silvan43,5
Mardin, Dargeçit43,2
Gaziantep, Araban42,7
Eskişehir, Sarıcakaya42,4
Adıyaman, Besni42,1
Şanlıurfa, Birecik41,5
Bingöl, Genç41,4
Elazığ, Keban41,4
Aydın, Karpuzlu41,3
Malatya, Doğanyol41,2
Karabük, Merkez41,1
Karaman, Merkez40,7
Manisa, Saruhanlı40,4
Tunceli, Merkez40,4
Kahramanmaraş, Pazarcık40,3
Ağrı, Merkez40,2
Hatay, Kırıkhan40,2
Iğdır, Aralık40
İzmir, Tire40
Mersin, Mut40
Van, Çatak40

Sıcaklar yeniden bastırdı! 24 ilde birden 40 dereceyi aştı
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