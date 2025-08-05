Sıcaklar yeniden bastırdı! 24 ilde birden 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün öngördüğü sıcaklıklar yeniden yükselişe geçmeye başladı. Batı bölgelerinde mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar diğer kesimlerde normalin dışında seyretmeye başladı.

24 YERDE 40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKTI

5 Ağustos Salı günü sıcaklık verilerine göre 24 ilde termometreler 40 derece üstünü gösterdi. Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40-45,3 derece aralığında gerçekleşti.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 45,3 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Şırnak'ın Cizre ilçesi 44,7 ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi ile Diyarbakır'ın Silvan ilçesi 43,5 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:



İL/İLÇESICAKLIK(C°)

Siirt, Kurtalan45,3

Şırnak, Cizre44,7

Batman, Hasankeyf43,5

Diyarbakır, Silvan43,5

Mardin, Dargeçit43,2

Gaziantep, Araban42,7

Eskişehir, Sarıcakaya42,4

Adıyaman, Besni42,1

Şanlıurfa, Birecik41,5

Bingöl, Genç41,4

Elazığ, Keban41,4

Aydın, Karpuzlu41,3

Malatya, Doğanyol41,2

Karabük, Merkez41,1

Karaman, Merkez40,7

Manisa, Saruhanlı40,4

Tunceli, Merkez40,4

Kahramanmaraş, Pazarcık40,3

Ağrı, Merkez40,2

Hatay, Kırıkhan40,2

Iğdır, Aralık40

İzmir, Tire40

Mersin, Mut40

Van, Çatak40