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 | Özge Sönmez

Sıcaklara 'fön' etkisi! Vatandaşlar acil servise koştu! Uzman isim uyardı: 'Suyu böyle için'

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava şiddetini arttırmaya devam ediyor. Sıcak ve kuru "fön" rüzgarlarının etkisiyle mevsim normallerini 12 derece aşan sıcaklıklar vatandaşları vurdu. Sıcaktan etkilenen birçok vatandaş soluğu acil serviste aldı. Öte yandan Prof. Dr. Yanturalı, su kaybının önlenmesi için de "Şalgam suyu, ayran gibi ya da normal suyun içine bir çay kaşığı kadar tuz atılarak içilmesi izole sudan daha iyi." tavsiyesini verdi.

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Sıcaklara 'fön' etkisi! Vatandaşlar acil servise koştu! Uzman isim uyardı: 'Suyu böyle için'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 13:17
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 13:17

Türkiye sıcak havalarla boğuşmaya devam ediyor. İstanbul dahil birçok ilde hava sıcaklıkları mevsim normallerini aştı. Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı , İzmir'de kuru fön etkisi oluşturdu. Aşırı sıcaktan etkilenen birçok vatandaş hastaneye koştu.

Sıcaklara 'fön' etkisi! Vatandaşlar acil servise koştu! Uzman isim uyardı: 'Suyu böyle için'

SICAK HAVA ŞİKAYETLERİ ARTTI

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Yanturalı, ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle ", bayılma, sıvı ve tuz kaybı" gibi nedenlerle acil servislere başvuran hasta sayısının arttığını söyledi.

CİDDİ SAĞLIK RİSKLERİ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklıkları bu hafta Basra Alçak Basıncı'nın taşıdığı sıcak ve kuru "fön" rüzgarlarının etkisiyle birçok bölgede mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor. Düşük nem oranı ise hissedilen sıcaklığı artırıyor. Sıcak hava günlük yaşama etkisinin dışında başta kalp damar hastalıkları olmak üzere, sıvı kaybına bağlı rahatsızlıklar gibi pek çok ciddi sağlık riskini beraberinde getiriyor.

Sıcaklara 'fön' etkisi! Vatandaşlar acil servise koştu! Uzman isim uyardı: 'Suyu böyle için'


Hafta başından bu yana sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de, başta güneş çarpması veya sıvı kaybı gibi sağlık sorunlarından dolayı hastanelere başvuru sayısında gözle görünür bir artış yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisinde de sıcak çarpması sonucu gelen hasta sayısında artış oldu.
Uzmanlar, gün ortasında özellikle 11.00-16.00 saatlerinde mümkünse dışarı çıkılmaması, yeterli sıvı alınması, serin ve gölgeli alanlarda vakit geçirilmesi, bol ve açık renkli kıyafetler giyilmesi, aşırı egzersiz yapmaktan kaçınılması, doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması, daha hafif ve dengeli beslenilmesi gerektiğini belirtiyor.

GÜNEŞ ÇARPMASI, BAYILMA, SIVI KAYBI

Prof. Dr. Sedat Yanturalı, Türkiye'nin sıcak hava dalgasının etkisinde olduğunu söyledi. Sıcaklığın insan sağlığını doğrudan etkilediğine işaret eden Yanturalı, "Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle güneş çarpması, bayılma, sıvı ve tuz kaybı gibi nedenlerle acil servislere başvuran hasta sayısı arttı. Bundan dolayı sıcaktan etkilenenler için sıvı alımı en temel ihtiyaç. Özellikle yaşlı grupta böbrek yetmezliğine kadar giden bir sıvı kaybı hali var. Sıvı kaybederken, terlerken vücut aynı zamanda sodyum, yani bildiğimiz tuzu da kaybediyor. Onun da mutlaka yerine konması gerekiyor. Bu ve bunlara bağlı semptomlarla acilimize başvurular son zamanlarda çok arttı." diye konuştu.

Sıcaklara 'fön' etkisi! Vatandaşlar acil servise koştu! Uzman isim uyardı: 'Suyu böyle için'

"SUYA TUZ ATARAK İÇMEK İZOLE SUDAN İYİ"

Aşırı sıcaktan etkilenen kişilere acil müdahale edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Yanturalı, hastaya aktif soğutma uygulamanın da yararlı olacağı bilgisini paylaştı.

Sıcaktan etkilenen hastanın kasıklarına, koltuk altlarına, vücudunun diğer bölgelerine ıslak havlu konulabileceğini anlatan Prof. Dr. Yanturalı, şöyle konuştu:
"Onun dışında vantilatör dediğimiz fanlar faydalı ama hastanın hastaneye götürülüp acilde tedavi edilmesi gerekiyor. Temel problem hastanın sıvısını ve elektrolitini kaybetmesi. Acil serviste sıvı tedavisi, eğer varsa azalmış elektrolitleri tamamlama tedavisi yapıyoruz. Suyu tek başına içmek sadece volümü yerine koyuyor ama sodyum, tuz, diğer elektrolitler kaybolmuş oluyor. Şalgam suyu, ayran gibi ya da normal suyun içine bir çay kaşığı kadar tuz atılarak içilmesi izole sudan daha iyi. Çünkü kaybedilmiş suyu ve elektrolitleri o şekilde yerine koyacağız."

Sıcaklara 'fön' etkisi! Vatandaşlar acil servise koştu! Uzman isim uyardı: 'Suyu böyle için'

SICAK HAVA KALBİ ZORLUYOR

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kış ise sıcak havaların, özellikle kalp ve damar hastalıkları olan kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.
Sıcak havada vücudun ısı dengesini sağlamak için damarların genişlediğini, bunun da kan basıncında düşmeye ve kalbin daha fazla çalışmasına yol açtığını aktaran Doç. Dr. Kış, 65 yaş üstü kişilerin hipertansiyon, diyabet, kalp yetmezliği ve koroner arter hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
Doç. Dr. Kış, şu uyarılarda bulundu:
"Ani başlayan bir nefes darlığı, baş dönmesi, baygınlık hissi, göğüs ağrısı, çarpıntı, aşırı halsizlik gibi semptomlarınız varsa bunu mutlaka ciddiye alın. Kalp yetersizliği hastalarında sıvı dengesini korumak önemli. Mutlaka hekimin önerdiği şekilde sıvı dengesine dikkat edilmeli. Eğer tansiyon veya idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız doz ayarlaması yapılması gerekiyor. Çünkü sıcaklık artışına bağlı ve dehidrasyon riski var. İdrar söktürücü ilaçlar da vücutta sıvı ve mineral kaybına sebep oluyor. Hipovolemi (sıvı kaybı), hipotansiyon (düşük tansiyon), potasyum ve magnezyum düşüklüğü gibi ciddi sorunlar yaşanabilir."

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ETİKETLER
#aşırı sıcaklar
#sağlık riski
#sıcak hava
#terleme
#güneş çarpması
#Sıvı Kaybı
#Bayılma
#Yaşam
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