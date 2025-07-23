Sıcaktan termometreler çıldırdı, sahiller doldu taştı

Bodrum'da kavurucu sıcaktan bunalan tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere akın etti. Ortakent başta olmak üzere Bitez, Gümbet, Kumbahçe ve Türkbükü sahilleri doldu taştı.

GÖLGE İÇİN YARIŞTILAR

Ortakent’te şemsiyelerin tamamının dolu olduğu, turistlerin gölgede kalmak için yarıştığı görüldü. Kimi turistler serinlemek için kendini Ege’nin serin sularına bırakırken, kimileri ise güneşin altında bronzlaşmayı tercih etti.

YETKİLİLERDEN VATANDAŞLARA UYARI

Serinlemek isteyen turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yetkililer, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların daha da artabileceğini belirterek vatandaşlara ve tatilcilere "güneşin dik geldiği saatlerde dikkatli olun" uyarısında bulundu.