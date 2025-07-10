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 | Özge Sönmez

Sıfır aracıyla kaza yaptı, hayatının şokunu yaşadı! Markaya 5 milyonluk dava

Aydın'da bir şahıs sıfır kilometre aldığı 2024 model araçla kaza yaptı. Kaza sırasında hava yastıkları açılmayınca araç sahibi Fırat Soncul, markaya dava açtı. Kendisine ayıplı mal satıldığını söyleyen Soncul, 'Firma hatayı kabul etmedi, ben de yasal yollara başvurdum' ifadelerini kullandı.

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Sıfır aracıyla kaza yaptı, hayatının şokunu yaşadı! Markaya 5 milyonluk dava
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.07.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
10.07.2025
saat ikonu 13:06

Aydın'da yaşayan Fırat Soncul isimli vatandaş sıfır kilometre aldığı 2024 model aracıyla bir kazaya karıştı. Soncul, hava yastıkları açılmadığını görünce soluğu mahkemede aldı. Kendisine ayıplı mal satıldığını iddia eden araç sürücüsü, markaya 2 milyon 799 bin lira araç bedeli, 300 bin TL maddi tazminat, 2 milyon 400 bin TL manevi tazminat olmak üzere üretici firmaya toplam 5.5 Milyon TL'lik açtı.

Sıfır aracıyla kaza yaptı, hayatının şokunu yaşadı! Markaya 5 milyonluk dava

"HAVA YASTIKLARININ AÇILMAMASI BİZİ ŞAŞIRTTI"

Kazayı, 16 Nisan 2025 tarihinde Aydın-Denizli otoyolunda yaşadığını belirten Fırat Soncul, "Saatte 110 kilometre hızla gidiyordum. Önümdeki araç tır solluyordu ve aniden frene bastı. Ben de fren yaptım ama araç durmadı ve önümdeki araca çarptım. Böylesine donanımlı bir aracın hem duramaması hem de ciddi bir kaza yaşamamıza rağmen hava yastıkları açılmaması bizi şaşırttı. Biz aracın kusurlu üretim olduğunu düşünüyoruz. Olayı firmaya anlattık, kusurunu kabul etmek istemedi. Biz bu model ve serisindeki araçlarda üretim hatası olduğunu düşünüyoruz" diye onuştu.

Sıfır aracıyla kaza yaptı, hayatının şokunu yaşadı! Markaya 5 milyonluk dava

5 MİLYONLUK DAVA AÇTI

Kazayı hafif yaralı olarak atlattıklarını ancak, kısa süre önce satın alırken aracı 12 ayrı hava yastığı var diye aldığını belirterek "Araçta ciddi hasar oluşmasına rağmen hiçbir hava yastığı açılmadı. Her şey ortadayken firma kusurunu kabul etmedi. Ben de hakkımı yasal yollardan aramaya karar verdim" diyerek kendisinin yaşadığı sıkıntıyı başkaları yaşamaması için hukuk mücadelesi başlattığını belirtti.

Soncul avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu dilekçede, 2 milyon 800 bin TL araç bedeli, 300 bin TL maddi tazminat ve 2 milyon 400 bin TL manevi tazminat olmak üzere toplam 5 milyon 500 bin TL'lik tazminat davası açtığını belirtti.

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ETİKETLER
#araba kazası
#dava
#hyundai
#Kusurlu Araç
#Hava Yastığı
#Yaşam
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