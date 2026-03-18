Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Sıfır Atık Vakfı'nın İsrafsız Ramazan Sofraları Programının Son Durağı Tekirdağ Karacakılavuz Köyü Oldu

Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen “İsrafsız Ramazan Sofraları” projesinin son durağı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Köyü oldu.

KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 09:57

Vakfı tarafından hayata geçirilen “İsrafsız Ramazan Sofraları” projesinin üçüncü buluşması Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Köyü’nde gerçekleştirildi. Köy kültürü, ve israfla mücadele bilincini aynı sofrada buluşturan programda atıksız ve ölçülü tüketim modeli uygulandı.

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Hanımefendi’nin vizyonu ve himayelerinde çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı; Ramazan ayının paylaşma, kardeşlik ve ölçü ruhunu köy ölçeğinde yaşatmak amacıyla hayata geçirilen “İsrafsız Ramazan Sofraları” projesinin son buluşmasını Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karacakılavuz Köyü’nde gerçekleştirdi.

Daha önce Bursa, Kestel, Saitabat Köyü ve Afyonkarahisar, Çay, Eber Köyü’nde düzenlenen programların devamı niteliğindeki buluşma, köy halkının yoğun katılımıyla Karacakılavuz Köyü Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programda Ramazan ayının bereketi, paylaşma kültürü ve ölçülü tüketim anlayışı aynı sofrada bir araya geldi. Programa Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Tekirdağ Vali Yardımcısı Kaan Peker, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve vatandaşlar katıldı.

“DİNİMİZ BİZE İSRAF ETMEMEYİ ÖĞÜTLÜYOR, ANADOLU KÜLTÜRÜNDE İSRAF YOK”

İftar programında konuşma yapan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, bu proje ile israf etmemeye dikkat çekildiğini belirterek, “Dinimiz bize israf etmemeyi öğütlüyor. Vatandaşımızdan ricamız yiyecekleri kadarını tabaklarına almaları yönünde. Yılda 8 milyondan fazla insan açlık ve susuzluğa bağlı sebeplerden hayatını kaybediyor. Dünyanın bir tarafında insanlar yapay zekanın ne kadar su kullandığını tartışırken diğer tarafta da bir bardak suya muhtaç kalarak insanlar hayatların kaybediyorlar.

Dünyadaki gıda israfını sadece yüzde 20 azaltabilirsek biz dünyada açlığı bitirebiliyoruz. Bu bağlamda bizbuna dikkat çekmek istedik. Anadolu toplumu israfsız bir toplum. Bizim kültürümüzde israf yok” dedi.

“KÖYLERDEKİ SORUNLARI DİNLİYORUZ”

Sıfır Atık Vakfı’nın Türkiye’nin 81 ilini gezerek vatandaşlarla buluştuğunu belirten Ağırbaş, “Vatandaşlarımızın köylerdeki sorunları dinliyoruz, neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Kırsaldaki vatandaşlarımızı desteklemek istiyoruz. Kadın kooperatiflerimizi de destekliyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak kadınlarımıza yönelik projelerimiz de var” ifadelerini kullandı.

“VATANDAŞLARIMIZIN BEKLENTİLERİNE YÖNELİK ÇÖZÜM YOLLARI ÜRETİYORUZ”

Sıfır Atık Vakfı’nın israfsız yaşama dikkat çektiğini belirten Ağırbaş, çevre konuları, su gündeminin de Vakfın çalışma alanları içinde olduğunu vurgulayarak, “5-7 Haziran’da İstanbul’da Sıfır Atık Forumu’nu düzenliyoruz. Foruma bu yıl 150’den fazla ülke bekliyoruz. 5 binden fazla katılımcı gelecek. Burada da konuşulmasını istediğimiz konuları vatandaşlarımıza soruyoruz. COP31 Türkiye’de olacak. Köylerde vatandaşlarımıza çevre, sıfır atık ve iklim konularını anlatıyoruz. Onların beklentilerine yönelik çözüm yolları üretiyoruz. O bölgede yapılabilecek çalışmaları değerlendiriyoruz. Politikalar geliştiriyoruz. Eber Gölü’ndeydik. O gölün yeniden canlandırılması için çalışmalarımızı başlattık. Önümüzdeki süreçte 134 gölümüzle alakalı ziyaretlerimi olarak ve eylem planlarımızı hayata geçireceğiz” dedi.

“EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ LİDERLİĞİNDE SIFIR ATIK HAREKETİ DÜNYA MARKASI OLDU”

Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde sıfır atık hareketinin artık bir dünya markası olduğunu söyleyen Ağırbaş, şöyle devam etti:

“Bunu tüm dünyada insanlara daha iyi anlatmak ve bir kültür haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sıfır Atık Vakfı olarak biz Birleşmiş Milletler’in ana partneriyiz. 30 Mart’ta BM ile birlikte Uluslararası Sıfır Atık Günü’nü tüm dünyada kutlayacağız. Bunlar Türkiye’nin dünyaya armağanı. Şimdiden ben tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Sıfır atığa dair, çevreye ve iklime dair vatandaşlarımızın fikri, önerisi olursa, bizlere web sitemiz ve sosyal medya kanalları aracılığıyla iletebilirler. Sıfır atık hareketi vatandaşımızın katılımıyla daha başarılı olacak. Hedefimiz bir. Biz diyoruz ki; dünya hepimizin ortak evi. Bizden sonraki nesiller için bu dünyayı korumak zorundayız.”

ATIKSIZ VE İSRAF ETMEYEN ORGANİZASYON MODELİ

İftar programında atıksız ve israf etmeyen bir organizasyon modeli uygulandı. Yemekler ihtiyaç kadar üretildi, porsiyonlama ölçülü tüketim esasına göre planlandı ve tek kullanımlık ürünlere yer verilmedi. Plastik ve ambalajlı ürünlerin kullanılmadığı programda servis süreçleri yeniden kullanılabilir ekipmanlar ve geleneksel sunum yöntemleriyle gerçekleştirildi. Artan gıdaların değerlendirilmesine yönelik düzenlemeler de program kapsamında hayata geçirildi.

Program aynı zamanda gıda israfına karşı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan bir buluşma niteliği taşıdı. Ramazan sofralarının yalnızca paylaşım alanı değil; aynı zamanda bilinçli tüketim, çevresel sorumluluk ve emanet bilincinin yaşandığı örnek bir model olması gerektiği vurgulandı.

KÖY EKONOMİSİ DESTEKLENDİ, KADIN EMEĞİ GÖRÜNÜR KILINDI

Proje kapsamında iftar organizasyonları kadın dernekleri ve kadın kooperatifleri ile iş birliği içerisinde yürütüldü. Yerel üretim ve yöresel ürünlerin esas alındığı bu modelle köy ekonomisinin desteklenmesi, kadın emeğinin görünür kılınması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflendi. Kadınların mutfak kültürünün taşıyıcısı olması ve aile içi tüketim alışkanlıklarının şekillenmesindeki belirleyici rolü, projenin kadın odaklı bir yaklaşımla yürütülmesinin temel gerekçesini oluşturdu.

İSRAFIN AZALTILMASI KÜRESEL AÇLIK SORUNUNA KARŞI KATKI SAĞLIYOR

Sıfır Atık Vakfı tarafından geliştirilen bu model, gıda israfının ulaştığı boyutlara dikkat çekmeyi, üretim kaynaklarının sınırlı olduğunu hatırlatmayı ve tüketim alışkanlıklarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamayı amaçlıyor. Bilimsel veriler, dünyada üretilen gıdanın önemli bir bölümünün israf edildiğini ortaya koyarken, bu israfın azaltılmasının küresel açlık sorununa karşı önemli bir katkı sağlayabileceğini gösteriyor.

Bu yönüyle “İsrafsız Ramazan Sofraları”, yalnızca bir iftar organizasyonu değil; emanet bilinciyle tüketim anlayışını topluma hatırlatan bir farkındalık hareketi olarak değerlendiriliyor.

Sıfır Atık Vakfı, israfla mücadeleyi yalnızca çevresel bir sorumluluk değil; aynı zamanda kültürel, ahlaki ve insani bir bilinç meselesi olarak görüyor. Vakfımız, sofralarımızdan başlayan bu dönüşümle, üretimden tüketime uzanan tüm yaşam pratiklerini yeniden düşünmeye davet ediyor.

İSRAFIN OLMADIĞI, EMANET SORUMLULUĞUNU BÜYÜTEN BİR DÜNYA

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve liderliğinde yürütülen Sıfır Atık hareketinin ortaya koyduğu yaklaşım, dünyaya güçlü bir çağrı niteliği taşımaktadır: “Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada israfın hiçbir biçimi kabul edilemez.”

Bu anlayışla Sıfır Atık Vakfı, her sofrayı bir bilinç alanına, her yerel buluşmayı bir dönüşüm adımına dönüştürmeyi hedeflemektedir. Çünkü israfın olmadığı bir dünya; yalnızca çevreyi koruyan değil, aynı zamanda adaleti, paylaşmayı ve emanete sahip çıkma sorumluluğunu büyüten bir dünya anlamına gelmektedir.

