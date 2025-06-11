Siirt'te 5. kattan düşen 1.5 yaşındaki Rabia hayata tutundu

Siirt'te inanılması güç bir olay yaşandı. 1.5 yaşındaki Rabia, evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek park halindeki otomobilin üstüne düştü. Hemen hastaneye kaldırılan küçük kızın cam kesiği nedeniyle yaralandığı, ancak şans eseri sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'te 1,5 yaşındaki Rabia Asel Dolas, dün 5. kattaki evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek park halindeki otomobilin ön camının üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Dolas, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Cam kesiği nedeniyle yüzünden ve kolundan yaralanan Dolas'ın çocuk cerrahi servisinde tedavisi sürüyor. Baba Naim Dolas, AA muhabirine, çocuğunun mucizevi bir şekilde hayatta kaldığını söyledi.

Bir inşatta çalıştığını anlatan Dolas, durumun iletilmesi üzerine hızla hastaneye ulaştığını belirtti.



Dolas, "Hastaneye geldiğimde çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Araba orada şans eseri duruyordu. O an araba orada olmasaydı şu an bu görüntüyü veremezdik. Bizim de ihmalimiz var. Balkona daha donanımlı fileler takabilirdik, korkulukla yetinmeyebilirdik. Allah'a şükür şu an durumu çok iyi. Herhangi bir şeyi yok." dedi.



Çocuk Cerrahi Uzmanı Dr. Gizem Bolova ise çocuğun hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

Çocuğun şans eseri otomobilin üzerine düştüğünü ifade eden Bolova, "Şu an çocukta bir sıkıntı gözükmüyor. Herhangi bir büyük organ hasarı, kanaması yok. 5 gün hastanede müşahede altında kalacak. Onun dışında bir sıkıntı yaşanmasa taburcu edeceğiz." diye konuştu.



Öte yandan çocuğun yüksekten otomobilin üzerine düşmesi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta, Rabia Asel Dolas'ın, park halindeki bir otomobilin ön camına düşmesi ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor.