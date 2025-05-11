Siirt’te facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada!

İstanbul
Siirt-Batman yolunda ilerleyen bir traktörün römorkundaki saman taşıma helezonu beklenmedik bir şekilde yola devrildi. Olayın yaşandığı sırada arkadan başka bir aracın gelmemesi olası bir felaketi engelledi...
Siirt-Batman karayolunda seyir halindeki traktörün arkasına bağlı saman helezyonu aniden devrildi. Olay yerinde başka bir aracın bulunmaması faciayı önledi.
Yola düşen helezon, Siirt-Batman karayolunun bir bölümünü trafiğe kapatarak sürücüler arasında kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı.
Durumu fark eden vatandaşlar olay yerine gelerek yolu kontrol altına aldı.
Traktör sürücüsü ise aracını güvenli bir noktaya çekti.