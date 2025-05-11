Siirt’te facianın eşiğinden dönüldü: O anlar kamerada!

Siirt-Batman yolunda ilerleyen bir traktörün römorkundaki saman taşıma helezonu beklenmedik bir şekilde yola devrildi. Olayın yaşandığı sırada arkadan başka bir aracın gelmemesi olası bir felaketi engelledi...