Polis lojmanında yangın! 13 kişi hastanelik oldu

Siirt'te akşam saatlerinde polis lojmanında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangından çıkan dumanlar nedeniyle çok sayıda kişi hastanelik oldu.

POLİS LOJMANINDAN ALEVLER YÜKSELDİ

Kurtalan ilçesinde Tekel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

BİNA BOŞALTILDI, YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Lojmanda kalanlar binadan tahliye edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 13 kişi ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.