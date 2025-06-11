Polis lojmanında yangın! 13 kişi hastanelik oldu

İstanbul
Siirt'te 3 katlı polis lojmanının bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Dumandan etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te akşam saatlerinde polis lojmanında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yangından çıkan dumanlar nedeniyle çok sayıda kişi hastanelik oldu.
Kurtalan ilçesinde Tekel Mahallesi'nde bulunan 3 katlı polis lojmanının bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.
Lojmanda kalanlar binadan tahliye edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.
Dumandan etkilenen 13 kişi ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.