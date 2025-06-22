Şile'de denize girmek faciayla bitti! 2 gün sonra cansız bedeni bulundu

İstanbul Şile'de serinlemek için denize giren 2 gençten birisi son anda kurtarılırken diğeri için arama çalışmaları başlatıldı. Talihsiz gencin iki gün sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Şile Ayazma Plajı'nda 20 Haziran Cuma günü denize giren Mısır uyruklu Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali (22) ve Suriye uyruklu Saif Eddün Alobaid (22), şiddetli dalgalara kapılarak çırpınmaya başladı.

SAHİL GÜVENLİK SON ANDA KURTARDI

Durumu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle Hazem Mohamed Hamdoun Fisal Ali kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Ancak Saif Eddün Alobaid dalgalar arasında gözden kayboldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama kurtarma ekipleri, kayıp genci bulmak için çalışma başlattı. Aramalar sonucunda mendireğin dibinde gencin cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan cenaze, morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.