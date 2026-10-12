Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle sokaklarda seller oluştu. Birçok bölgede su baskınları ve taşkınlar yaşanırken, vatandaşlar zor saatler geçirdi.

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HABERİN ÖZETİ Silifke sulara teslim oldu: Yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle sokaklarda seller oluştu, su baskınları ve taşkınlar meydana geldi. İlçe merkezindeki cadde ve ana yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar sel suları içinde kaldı ve trafikte aksamalar yaşandı. Yeşilovacık Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu Atatürk Evi'ni su bastı. Yağışın ardından yaşanan taşkınlar ve su baskınları nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar geçirdi.

ARAÇLAR SEL SULARININ İÇİNDE KALDI

İlçe merkezinde ana yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yollarda bazı araçlar sel sularının içerisinde kaldı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.





YEŞİLOVACIK MAHALLESİ’NDE DERE TAŞTI

Sağanağın etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde ise dereler taştı. Taşkın suları çevrede etkili olurken, Atatürk Evi'ni de su bastı. İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınları ve taşkınlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.