Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:19

Silifke sulara teslim oldu: Yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Araçlar suyla dolan cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan Yeşilovacık Mahallesi'nde dereler taştı, Atatürk Evi'ni su bastı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 15:19
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 15:19

Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle sokaklarda seller oluştu. Birçok bölgede su baskınları ve taşkınlar yaşanırken, vatandaşlar zor saatler geçirdi.

HABERİN ÖZETİ

Silifke sulara teslim oldu: Yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle sokaklarda seller oluştu, su baskınları ve taşkınlar meydana geldi.
İlçe merkezindeki cadde ve ana yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar sel suları içinde kaldı ve trafikte aksamalar yaşandı.
Yeşilovacık Mahallesi'nde derelerin taşması sonucu Atatürk Evi'ni su bastı.
Yağışın ardından yaşanan taşkınlar ve su baskınları nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar geçirdi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Silifke sulara teslim oldu: Yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

ARAÇLAR SEL SULARININ İÇİNDE KALDI

İlçe merkezinde ana yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yollarda bazı araçlar sel sularının içerisinde kaldı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

 

Silifke sulara teslim oldu: Yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

YEŞİLOVACIK MAHALLESİ’NDE DERE TAŞTI

Sağanağın etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde ise dereler taştı. Taşkın suları çevrede etkili olurken, Atatürk Evi'ni de su bastı. İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınları ve taşkınlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sel suları balıkları sokaklara döktü arabaların yanında yüzüyorlar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sel suları binayı çökertti! Çin’deki Saudel Tayfunu felaketi
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.