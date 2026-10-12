Silifke sulara teslim oldu: Yollar göle döndü, araçlar sular altında kaldı

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İstanbul
Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle sokaklarda seller oluştu. Birçok bölgede su baskınları ve taşkınlar yaşanırken, vatandaşlar zor saatler geçirdi.
İlçe merkezinde ana yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği yollarda bazı araçlar sel sularının içerisinde kaldı. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.
Sağanağın etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde ise dereler taştı. Taşkın suları çevrede etkili olurken, Atatürk Evi'ni de su bastı. İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınları ve taşkınlar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.