Silivri'de kuraklık! Belediye Başkanı'nı da alıp yağmur duasına çıktılar

Kurak geçen nisan ayı, İstanbul'un Silivri ilçesindeki vatandaşları yağmur duasına çıkardı. İlçenin belediye başkanının da katıldığı duada Allah'tan bereket için yağış istendi.

Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka ve Büyükçavuşlu mahallelerinde vatandaşların öncülüğünde yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katıldı.

"ÜRETİCİMİZE UMUT GETİRMESİNİ DİLİYORUM"

Birlik ve dayanışma ruhuyla hareket etmenin öneminden bahseden Başkan Balcıoğlu, "Ellerimizi bereket için semaya kaldırdık; sofralarımıza bolluk, toprağımıza rahmet diledik.

Çanta, Değirmenköy, Gümüşyaka ve Büyükçavuşlu’dan hemşehrilerimizin öncülüğünde düzenlenen yağmur duası programında hep birlikte dua ettik. Birlik ve dayanışma ruhuyla edilen duaların, toprağımıza rahmet, üreticimize umut getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi.