Silivri'de zincirleme kaza: Yaralılar var, İstanbul yönünde trafik durdu

İstanbul
Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. D-100 kara yolu İstanbul istikametinde 1 otomobil ile 2 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.