Şimdi de barınak yakınında ölü köpekler bulundu!

Gümüşhane Belediyesi'nde barınak yakınında ormanlık alanda biri hamile 4 köpek ölü bulundu. Açlık ve susuzluktan barınakta öldüğü iddia edilen hayvanlara ilişkin tartışma sürerken yeni gelen manzaralar yürek parçaladı.



BARINAĞIN HALİ İÇLER ACISIYDI

Merkeze bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bulunan belediye barınağının yaklaşık 250 metre uzağında ölü köpekleri bulan hayvanseverler durumu hemen polise bildirdi. Hayvansever Mahmut Tonyalı'nın barınaktan paylaştığı görüntülerde mama ve su kaplarının boş olduğunu ve köpeklerin aç ve susuz kaldığını söylemişti.

BU DEFA DA ÖLÜ KÖPEKLER ARAZİDE BULUNDU

İhlas Haber Ajansı’nın gündeme getirdiği olayın ardından Gümüşhane’ye gelen hayvan hakları savunucusu İbrahim Kaya, "Gümüşhane’de gündeme gelen görüntülere istinaden buraya geldim. Burada barınağın durumu zaten kötü. Barınağın etrafına da hayvanların öldürülerek etrafa atıldığı konusunda bilgi verildi bana ona istinaden buraya geldik ve arazide arama yaparken hayvanların kalplerinden kan aktığını, enjektörle kalplerine bir sıvı enjekte edilerek öldürüldüğünü görmüş olduk. Bunu bir vatandaşın yapması söz konusu değil, hayvanın veteriner hekim olmadan kalbini bularak enjektörle bir sıvı vermesi mümkün değil. Doğaya atılmış muhtemelen yaban hayvanlarına yem olsun diye. Ülkemizde hayvanları koruma kanunu olarak çıkarılan yasa hayvanları korumuyor, birçok belediye hayvanları katlediyor" dedi.

"BESLEDİĞİM KÖPEĞİ ÖLÜ BULDUM"

Ormanlık alandaki ölü köpeklerin iğne ile öldürüldüğünü iddia eden Mahmut Tonyalı, "Buraya gelirken yolda iki tane yavru köpek gördük. Hayvan dışkılarını yiyorlardı. Durduk yem vermek için. Durduktan sonra bir koku aldık ve şüphelendik. Aşağıya doğru bir baktık ki ölü köpekler var. Daha sonra ormanlık alana ölü köpeklerin yanına indik. Bu köpeklerin içerisinde bizim daha 2 gün önce yedirdiğimiz ‘Golden Retriever’ cinsi bir köpek vardı. Bu gün öldürüp buraya atmışlar. Onun aşağısında hamile bir köpek vardı. Sonra emniyete şikayette bulunduk ve geldiler. Bu işin sorumlusu kimse bununla ilgilensin. Bunlar kendi ceplerinden bunları bakmıyorlar. Çok kötü bir manzarayla karşılaştık. Şoke olduk. Bunlar hastalıktan ölecek hayvanlar değil, hayvanlardan bir tanesi 2 gün önce zaten benim iş yerimin önündeydi. Geldiler barınaktan sonra iğne vurup öldürdüler. Bu insanlık dışı bir şey. Daha önce de barınakta köpekleri öldürüp ormana atıyorlardı kepçelerle gömüyorlardı. Sorduğumuz zaman da hayvanların hasta olduğunu söylüyorlardı ama bu köpekler hasta değilmiş. Köylerdeki arkadaşlar da sahipli köpeklerini almak istediler ama geldiklerinde köpekleri bulamadılar. Köpekleri sorduğumuzda sahiplendirildiği cevabını verdiler. 1 günde mi sahiplendirdiniz bu köpekleri. Geldiği gün hemen imha edip atıyorlar" diye konuştu.