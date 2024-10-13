Şimşeklerin dansı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

13 Ekim 2024 06:08 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 06:10

Kastamonu'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kentin farklı noktalarında zaman zaman çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Kastamonu​'da akşam saatlerinde başlayan sağanak​, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kentin farklı noktalarında zaman zaman çakan şimşekler gökyüzünü gökyüzünü aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu.

Gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin dansının fotoğraflanması ise güzel anları unutulmaz kıldı.

Sağanakla birlikte etkili olan fırtına​ nedeniyle kentin bazı noktalarında çöp konteynerleri devrildi, bazı alanlarda da su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler, akaryakıt istasyonuna girerek araçlarını korumaya çalışırken, bazıları ise yol kenarına park ederek yağışın durmasını bekledi.