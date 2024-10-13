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Şimşeklerin dansı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Ekim 2024 06:08 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 06:10
Şimşeklerin dansı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu

Kastamonu'da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Kentin farklı noktalarında zaman zaman çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Kastamonu​'da akşam saatlerinde başlayan sağanak​, gece saatlerinde etkisini artırdı. Kentin farklı noktalarında zaman zaman çakan şimşekler gökyüzünü gökyüzünü aydınlatırken, görsel şölen oluşturdu. 

Şimşeklerin dansı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu - 1. Resim

Gökyüzünü aydınlatan şimşeklerin dansının fotoğraflanması ise güzel anları unutulmaz kıldı.

Şimşeklerin dansı gökyüzünde görsel şölen oluşturdu - 2. Resim

Sağanakla birlikte etkili olan fırtına​ nedeniyle kentin bazı noktalarında çöp konteynerleri devrildi, bazı alanlarda da su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler, akaryakıt istasyonuna girerek araçlarını korumaya çalışırken, bazıları ise yol kenarına park ederek yağışın durmasını bekledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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