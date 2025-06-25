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Editor
 | Efe Demir

Sinek sorununa şaşırtıcı çözüm! Binlercesini bakın nasıl yakalıyor

Adana'da yaşayan İbrahim Gün, karasinek sorununa karşı kendi yöntemini geliştirdi. Gün, görenleri şaşkına çeviren yöntemiyle binlerce sineği yakaladı. işte Adanalı vatandaşın sinek ile mücadele yöntemi...

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Sinek sorununa şaşırtıcı çözüm! Binlercesini bakın nasıl yakalıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 12:23

Adana Büyükşehir Belediyesinin kendilerini izleyip mahallelerine ilaçlama aracını gönderirse çok sevineceğini de belirten İbrahim Gün, kendi yöntemiyle 15 dakikada 4 kartonun dolduğunu gördüğünü söyledi. Bölgedeki karasinek yoğunluğuna dikkat çeken İbrahim Gün, "Fare yapıştırıcısını kartonlara sürdüm, evimin çevresine ve yol kenarlarına yerleştirdim. Sinekler gelip kartonlara yapışıyor. Burası köyün girişi olduğu için adeta bir 'sinek toplama merkezi' oldu. Bir haftada 16 karton doldu. Hem çöpe giden kartonları değerlendirmiş oldum hem de karasinek, eşek arısı, sivrisinek ve hamam böceği gibi haşereleri çevreye zarar vermeden yakalamış oldum" dedi.

Sinek sorununa şaşırtıcı çözüm! Binlercesini bakın nasıl yakalıyor

Bu yöntemin bireysel çabayla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Gün, "Eğer her ev kendi çevresine böyle kartonlar koyarsa köy genelinde etkili sonuçlar alınabilir. Bu yıl, geçmiş yıllara göre karasinek sayısı daha fazla. Bunun nedeni de bahçelerdeki don olayı sonrası hiç meyve kalmamasına yorumluyorum. Şekerli meyvelere gelemeyen sinekler bu kez evlerin etrafına yöneldi" diye konuştu.

Vatandaşların kendisine belediyenin ilaçlama yapıp yapmadığını sorduğunu da aktaran Gün, "Geçen yıl ilaçlama yapılıyordu, bu yıl henüz gelen olmadı. Ancak bu yöntemi belediyeyi eleştirmek ya da reklam yapmak için değil, örnek olmak amacıyla paylaşıyorum. Eğer herkes uygulasa karasinek sorunu ciddi oranda azalır" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#adana
#çevre
#ilaçlama
#böcek
#Karasinek
#Çözüm
#Bireysel Çaba
#Yaşam
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