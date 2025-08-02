Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Sinem Topaloğlu'nu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı! Kendisini böyle savundu

Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşi Sinem Topaloğlu'nu evinde silahla vurarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Topaloğlu'nun görüşmek istememesi üzerine evine balkondan girdiğini söyleyen zanlı "Boşanma davası konusunda tartıştık, kendimi kaybettim." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sinem Topaloğlu'nu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı! Kendisini böyle savundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 20:55
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 20:55

'un ilçesinde sürecinde olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nu tabancayla vurduktan sonra olay yerine müdahale eden mahalle bekçisi Emrah Erata'yı silahla bacağından yaralayarak motosikletle kaçan Ali Eren Somun'a Sinop'ta ulaşıldı.

Sinop'ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği'ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Sinem Topaloğlu'nu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı! Kendisini böyle savundu

"İLK TARTIŞMAMIZ DÜĞÜN TAKILARINDAN OLDU"

Somun'un polise verdiği ilk ifadesinde "Sinem'i seviyordum, yaklaşık 2 yıl önce evlendik. Sinem'in gemi kaptanlığı kursunda ve stajında hem yanında oldum. Düğün altınlarından bir yakınına borç vermiştik. İlk tartışmamız bu yüzden oldu, sonrasında sorunlarımız büyüdü.

Sinem Topaloğlu'nu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı! Kendisini böyle savundu

"NE YAPTIĞIMI O AN FARK ETMEDİM"

Boşanma davası sürecinde çok yıprandım. Ne yaptıysam onu bu kararından vazgeçiremedim. Onunla yüz yüze konuşmak istedim. O görüşmek istemedi. O gece evine gittim. Boşanma davası konusunda tartıştık, kendimi kaybettim, sinirlerime hakim olamadım. Ne yaptığımı o an fark etmedim. Kendimden geçmiştim. Böyle olmasını asla istemezdim" dediği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem'in katilini özel harekat polisleri böyle yakaladı! Üzerinden neler çıktı neler
Sinem Topaloğlu'nu öldüren eski eş bakın nasıl yakalandı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinem'in katilini özel harekat polisleri böyle yakaladı! Üzerinden neler çıktı neler
Sinem Topaloğlu'nu öldüren eski eş bakın nasıl yakalandı!
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#trabzon
#boşanma
#cinayet
#yakalama
#Beşikdüzü
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.