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 | Özge Sönmez

Sinem'in katilini özel harekat polisleri böyle yakaladı! Üzerinden neler çıktı neler

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Sinem Topaloğlu'nu vahşice katleden Ali Eren Somun'un yakalanma görüntüleri ortaya çıktı. Özel hareket polislerinin yaptığı operasyonda yakalanan katili aldığı yakıt ele verdi. İşte o anlar...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 16:42

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma aşamasında olan Ali Eren Somun, genç kadını korkunç şekilde katletti. Topaloğlu'nu silahla vuran cani, duruma müdahale etmeye çalışan bekçiyi de yaraladı. Yaşanan vahşetin ardından kaçan katil zanlısı özel hareket polislerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

Sinem'in katilini özel harekat polisleri böyle yakaladı! Üzerinden neler çıktı neler

ÇADIRDA KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

01 Ağustos Cuma günü saat 03.02'de Sinop Merkez'de bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığının belirlenmesi üzerine, şüphelinin Sinop'ta olabileceği değerlendirildi ve bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapılan saha taramasında zanlının Akliman mevkiinde kamp kurduğu ve çadırda kaldığı tespit edildi. Silahlı olabileceği bilgisi üzerine Samsun'dan polisleri bölgeye sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla zanlı çadırda yakalanarak .

Sinem'in katilini özel harekat polisleri böyle yakaladı! Üzerinden neler çıktı neler

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde bir tabanca, 87 bin 120 TL, 100 Amerikan doları ve çeşitli kişisel eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali Eren Somun, işlemlerinin ardından Samsun'a götürülerek ilgili birimlere teslim edildi.

Sinem'in katilini özel harekat polisleri böyle yakaladı! Üzerinden neler çıktı neler

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sinop'ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.

Sinem'in katilini özel harekat polisleri böyle yakaladı! Üzerinden neler çıktı neler
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ETİKETLER
#silahlı saldırı
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#Trabzon Cinayeti
#Ali Eren Somun
#Sinem Topaloğlu
#Yaşam
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