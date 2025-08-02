Sinem'in katilini özel harekat polisleri böyle yakaladı! Üzerinden neler çıktı neler

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşi Sinem Topaloğlu ile boşanma aşamasında olan Ali Eren Somun, genç kadını korkunç şekilde katletti. Topaloğlu'nu silahla vuran cani, duruma müdahale etmeye çalışan bekçiyi de yaraladı. Yaşanan vahşetin ardından kaçan katil zanlısı özel hareket polislerinin yaptığı operasyonda yakalandı.

ÇADIRDA KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

01 Ağustos Cuma günü saat 03.02'de Sinop Merkez'de bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldığının belirlenmesi üzerine, şüphelinin Sinop'ta olabileceği değerlendirildi ve bölgede geniş çaplı arama başlatıldı. Yapılan saha taramasında zanlının Akliman mevkiinde kamp kurduğu ve çadırda kaldığı tespit edildi. Silahlı olabileceği bilgisi üzerine Samsun'dan özel harekat polisleri bölgeye sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonla zanlı çadırda yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheliyle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde bir tabanca, 87 bin 120 TL, 100 Amerikan doları ve çeşitli kişisel eşyalar ele geçirildi. Gözaltına alınan Ali Eren Somun, işlemlerinin ardından Samsun'a götürülerek ilgili birimlere teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sinop'ta yakalandıktan sonra Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen Somun, sorgusunun ardından zırhlı araçla Trabzon Adliyesi'ne sevk edildi.