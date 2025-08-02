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 | Özge Sönmez

Sinop'ta denize girmek yasaklandı

Türkiye'de etkisini gösteren sıcak hava dalgası yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı. Sinop Valiliği, kentte hakim olan olumsuz hava koşulları nedeniyle kuzey sahillerinde denize girme yasağının geldiğini duyurdu.

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Sinop'ta denize girmek yasaklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 09:24

Yurt genelinde hakim olan kavurucu sıcaklar vatandaşları oldukça zorladı. Hissedilen sıcaklığın 52 derecelere kadar dayandığı kentlerde vatandaşlar sahillere akın etti. Yeni haftada bunaltıcı sıcaklara sağanak arası verildi. Hava sıcaklıkları aniden düştü, sağanak ve birçok kentte etkini göstermeye başladı. Valiliği'nden deniz yasağı geldi.

Sinop'ta denize girmek yasaklandı

KUZEY SAHİLLERİNDE DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Sinop İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 02 Ağustos tarihli kararıyla; Sinop Merkez ilçede bulunan Sarıkum ile Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli arası ve Sırakaraağaçlar Deresi (Su Ürünleri Fakültesi karşısındaki Akliman Köprüsü) ile Ada Başına kadar olan kuzey sahillerinde, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 2 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00'dan itibaren gün boyu denize girilmesi yasaklandı.

Sinop'ta denize girmek yasaklandı

Yasağa ilişkin denetimlerin emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve belediye ekiplerince sürdürüleceği belirtildi.

Sinop'ta denize girmek yasaklandı
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