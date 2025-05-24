Şırnak'ta feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Mehmet Aytaş idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Mehmet Aytaş (61), Leyla Aytaş (29) ve Ceylan A. (27) yaralanırken, Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (64) ve Sibel Aytaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Cenazeler ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.