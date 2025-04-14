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 | Yusuf Özgür Bülbül

Şırnak'ta otomobil duvara çarptı: 2 gencin ölümü ilçeyi üzüntüye boğdu!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bir binanın duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu hayatını kaybetti…

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 00:14

Şırnak'ın Silopi ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, dün gece Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Kavşağı mevkisinde otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir binanın duvarına çarptı.

Şırnak'ta otomobil duvara çarptı: 2 gencin ölümü ilçeyi üzüntüye boğdu!

OALY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Kadri Yiğit ve Beytullah Tanrıkulu, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Yapılan ilk kontrollerde her iki gencin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Şırnak'ta otomobil duvara çarptı: 2 gencin ölümü ilçeyi üzüntüye boğdu!

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edilen gençlerin cenazeleri, Karşıyaka Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

2024’TE TRAFİK KAZALARINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ
2024'te 356 bin 368'i maddi hasarlı, 264 bin 491'i yaralanmalı, ölümlü 2 bin 289 olmak üzere 623 bin 148 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı.
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