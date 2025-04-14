Şırnak'ta otomobil duvara çarptı: 2 gencin ölümü ilçeyi üzüntüye boğdu!

2024’TE TRAFİK KAZALARINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ

2024'te 356 bin 368'i maddi hasarlı, 264 bin 491'i yaralanmalı, ölümlü 2 bin 289 olmak üzere 623 bin 148 kaza meydana geldi. Bu kazalarda, 2 bin 713 kişi hayatını kaybetti, 388 bin 644 kişi yaralandı.