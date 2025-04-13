Şişli'de bina çöktü, ihbar geldi: Ekipler içeridekini aradı

İstanbul Şişli’de iki katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi, mahalle kısa süreli panik yaşadı. İkinci kattaki çökme sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, çevredekilerin içeride bir kişi olabileceği yönündeki ihbarı üzerine arama yapıldı.

İstanbul Şişli'de bulunan iki katlı bir binada meydana gelen kısmi çökme mahalleliyi korkuttu. İnönü Mahallesi Küçük Bayır Sokak’ta yer alan binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Binanın çevresi güvenlik şeridiyle kapatılarak önlem alındı.

Çevre sakinlerinin içeride bir kişinin olabileceği yönündeki ihbarı üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri binada arama yaptı. Yapılan kontrollerde içeride kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Çökme nedeniyle binanın ikinci katında ciddi hasar oluşurken, ekiplerin olay yerindeki inceleme ve güvenlik çalışmaları devam ediyor.

https://x.com/ibbitfaiye/status/1911452949475107069